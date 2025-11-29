Pravda Správy Regióny Smrteľná zrážka vlaku pri Železnej studienke: doprava je obnovená na jednej koľaji

Pri železničnej stanici Železná studienka v Bratislave zrazil vlak muža. Zraneniam na mieste podľahol. Železničná doprava na Železnej studienke je po zrážke vlaku a osoby obnovená v jednej koľaji. Upozornila na to polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.

29.11.2025 11:45
„Policajti oddelenia železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou vlaku a osoby mužského pohlavia na druhej traťovej koľaji pri železničnej stanici Železná studienka, ku ktorej došlo dnes krátko po 10.00 h,“ priblížili policajti. Dodali, že udalosť je v štádiu objasňovania.

