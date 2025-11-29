Pravda Správy Regióny Obec Veľký Slavkov upozorňuje na výskyt medveďa pri turisticky obľúbenom mieste

Obec Veľký Slavkov upozorňuje na výskyt medveďa pri turisticky obľúbenom mieste

Obec Veľký Slavkov v okrese Poprad upozorňuje na výskyt medveďa, jeho stopy v uplynulých dňoch zaznamenali v bezprostrednej blízkosti obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú poľanu a priľahlého turistického prístreška. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

29.11.2025 11:50
debata
Vo Veľkej Lomnici sa medveď pohyboval pri rodinných domoch
Video

„Hoci ide o prirodzený výskyt medveďa hnedého v tejto horskej lokalite, táto situácia si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zodpovedné správanie každého návštevníka,“ uvádza.

Verejnosť žiada, aby zvýšila obozretnosť a dodržiavala zásady, ako je napríklad upozorniť na svoju prítomnosť hlasným rozprávaním, pískaním a podobne, chodiť ideálne v skupine a v blízkosti prístreška a na chodníkoch nenechávať žiadne zvyšky jedla, obaly či iný odpad.

„V prípade stretu s medveďom sa snažte zostať pokojní. Neutekajte ani sa k nemu nepribližujte,“ dodáva obec. Zároveň upozorňuje, že aktivita medveďov je najvyššia v skorých ranných a neskorých večerných hodinách.

medvede Čítajte viac Z medveďa sa stal obchodný artikel: povolenky na odstrel stoja až tisíce eur, mäso ponúkajú podnikom. Čo na šelme láka lovcov?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Poprad #Veľký Slavkov #medveď hnedý
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"