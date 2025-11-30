Pravda Správy Regióny Chlapec pri sánkovaní z Hrebienka narazil do stromu. Ratovali ho horskí záchranári

Horskí záchranári v nedeľu dopoludnia pomáhali 17-ročnému chlapcovi, ktorý pri sánkovaní z Hrebienka vo Vysokých Tatrách narazil do stromu. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

30.11.2025 19:15
Mladíkovi išli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. „Po príchode na miesto sánkara vyšetrili, ošetrili a pomocou terénneho vozidla HZS transportovali do Starého Smokovca,“ uvádza horská služba s tým, že následne ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

