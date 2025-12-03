„Hrôza“, ktorá sa rozpadá, sa zmení na pýchu. Historická dominanta Mikuláša dostane nový život.

Chátrajúcu budovu Župného domu v centre Liptovského Mikuláša, ktorá patrí k dominantám mesta už 232 rokov, chcú zmeniť na „ozdobu“, akou si zaslúži byť. Kompletná obnova tohto skvostu si odhadom vyžiada desať miliónov eur.
„So svojím tímom som si dlho lámal hlavu, ako so Župným domom naložiť. Je to veľká budova s podlahovou plochou takmer 6-tisíc štvorcových metrov a jej oprava bude finančne náročná,“ hovorí primátor metropoly Liptova Ján Blcháč. Objasnil, že v tomto objekte sídli okresný úrad, no práve kvôli nevyhovujúcim podmienkam je na odchode. Mesto mu prenajímalo väčšinu tamojších priestorov.
„Hľadali sme nové využitie budovy a našli sme model, na ktorý vieme získať takmer päť miliónov eur. Prostriedky už máme rezervované prostredníctvom Územia mestského rozvoja. Po modernizácii tam bude sídliť základná umelecká škola, informačné centrum a poľský konzulát,“ vysvetlil primátor. Peniaze chcú čerpať aj z úverových zdrojov.
Moderná kocka aj výťah
Radnica už má vypracovanú architektonickú štúdiu, s ktorou súhlasil aj pamiatkový úrad. Môže sa teda pustiť do vypracovania projektovej dokumentácie. Mestskí poslanci na to schválili, na novembrovom zasadnutí, 300-tisíc eur.
„Hoci ide o pamiatkovo chránený objekt, pri ktorom nie je možné realizovať výrazné stavebné zásahy, chceme citlivým spôsobom využiť jeho skrytý potenciál. Dominantným prvkom bude presklené átrium v podobe modernej kocky,“ priblížil Blcháč. Táto novinka podľa neho vytvorí priestor pre koncerty, výstavy či menšie kultúrne podujatia.
Vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby liptovskomikulášskej samosprávy Gabriel Lengyel zdôraznil, že rekonštrukcia sa zameria najmä na energetickú efektívnosť, keďže budova dlhodobo zaostáva za modernými štandardmi. „Vynovíme vykurovanie, vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizácie, kúrenia aj elektriny. Pribudne tiež výťah, ktorý zabezpečí úplnú bezbariérovosť,“ povedal.Čítajte aj Danko odmieta vkročiť na Úrad vlády, chce zmeniť miesto diania koaličných rád. Dôvodom je Lajčák
Primátor podčiarkol, že táto pamiatka mohla byť už dávno opravená a slúžiť ako moderné klientske centrum. Historický objekt, ktorý patrí mestu, chcel totiž pred štyrmi rokmi odkúpiť štát za 1,5 milióna eur, pričom ďalšie milióny plánoval investovať do jej rekonštrukcie.
„Tento zámer prekazili opoziční poslanci, ktorí o odpredaji odmietli rokovať. Chvíľu po týchto udalostiach začala zo Župného domu opadávať omietka a my sme museli svoju pýchu v centre z bezpečnostných dôvodov opáskovať,“ ozrejmil Blcháč. Rezort vnútra podľa neho kvôli tomu investoval svoje peniaze do iného mesta. Liptovský Mikuláš tak prišiel o významnú finančnú injekciu aj o možnosť umiestniť okresné služby pod jednu strechu.
Výkladná skriňa
Kedy naposledy Župný dom rekonštruovali, si nepamätajú ani mnohí seniori. Robili sa tam len ľahšie opravy v podobe menších úprav na fasáde, ktorú vymaľovali. Celkovo je to ale zanedbané, interiér zastaralý.
Miestni reagujú na správu o plánovanej obnove prevažne pozitívne. „Je dobre, že budova sa bude rekonštruovať, ale aj to, že zostala mestu,“ mieni Katarína. Súhlasí s ňou aj Jozef. „Každá investícia v meste je len pre ľudí, čo všetci oceníme. Je to kus našej histórie, ktorá má ostať v majetku mesta, tak netreba frflať, ale podporiť to,“ poznamenal. Tešia sa aj ďalší. „Hurá, veď na tú hrôzu sa už nedá pozerať,“ reagoval svojsky Martin.
Radnica upozorňuje, že rekonštrukciou nielen zachránia pamiatku, no zároveň vytvoria moderný kultúrno-vzdelávací priestor, ktorý oživí historické jadro. Začiatok stavebných prác sa očakáva na prelome rokov 2026/27, pričom dokončenie je plánované už v tom nasledujúcom – 2028.
Mestská Základná umelecká škola (ZUŠ) J. L. Bellu aktuálne sídli na Hodžovej aj Pišútovej ulici. Obidve budovy tiež potrebujú kompletnú opravu, no realizovať to popri rekonštrukcii Župného domu by bolo pre rozpočet samosprávy nereálne. Riaditeľka ZUŠ-ky Eva Hollá je spokojná, že po veľkej obnove pamiatky v historickom centre umiestnia všetky umelecké odbory pod jednu strechu. „Výrazne to zjednoduší organizáciu výučby a zvýši bezpečnosť detí. Teraz sa musia presúvať medzi jednotlivými budovami peši cez hlavnú cestu,“ vysvetlila.
„Pravidelný pohyb žiakov, rodičov a návštevníkov kultúrnych aktivít prirodzene podporí dianie na námestí a prispeje k jeho oživeniu,“ pripomenul mikulášsky primátor. Do zrekonštruovaného objektu sa presťahuje, z neďalekého obchodného centra, aj Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš. Ponúkať tam bude moderné služby s kaviarňou.
„Prinesie nám to veľkú pridanú hodnotu, veď ide o historicky výnimočný priestor, ktorý reprezentuje identitu mesta oveľa lepšie ako ten bežný obchodný. Navyše sa nachádza priamo na námestí, takže prirodzene pritiahne viac turistov aj domácich do srdca Liptovského Mikuláša,“ uviedla šéfka informačného centra Jana Piatková. „V Župnom dome bude naša výkladná skriňa pre prezentáciu histórie, kultúry aj zážitkov,“ doplnila.