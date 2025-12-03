Pravda Správy Regióny Takto vyzerá dokonalá zima na Slovensku. Pozrite si túto nádheru z malebného kraja

Zasnežená Kráľova hoľa ponúka počas zimy čisté a prehľadné výhľady na Nízke Tatry aj okolité doliny. Vrchol pokrýva súvislá vrstva snehu, ktorá zvýrazňuje jeho jednoduché a otvorené tvary. Výstup je v zime náročnejší, no zároveň prehľadný a dobre orientačne čitateľný. Na vrchole často fúka studený vietor, preto sa tam zvyčajne zdrží len málo turistov. Celkovo pôsobí zimná Kráľova hoľa veľmi pokojne. Tradičnou vstupnou bránou na Kráľovu hoľu je obec Šumiac. Do takto krásne zasneženého rána sa zobudili ľudia z regiónu.

03.12.2025 05:00
Kráľova hoľa - krásne zasnežená
Zdroj: mReportér: Ján Margeta
Viac na túto tému: #Nízke Tatry #Kráľova hoľa #mREPORTÉR
