Priviazal sučku o bránu a bil ju rúčkou z vidiel. Seniora zo Svodína obvinila enviropolícia

Ako na sociálnej sieti informovala polícia, obvinený muž mal počas návštevy manželky a dcéry priviazať šesťročnú sučku plemena slovenský čuvač o bránu. Následne ju mal opakovane a surovým spôsobom udierať drevenou rúčkou z vidiel.
„Údery jej spôsobili viacpočetné fraktúry lebky, masívnu stratu krvi a ďalšie zranenia, ktorým zviera na mieste podľahlo,“ uviedla polícia.
Konaním muža malo dôjsť k hrubému porušeniu zákazu týrania zvierat vyplývajúceho zo zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
„Akékoľvek bezdôvodné konanie spôsobujúce zranenie alebo usmrtenie zvieraťa je protiprávne a bude riešené v súlade s Trestným zákonom a zákonom o veterinárnej starostlivosti. Zároveň vyzývame občanov, aby neváhali oznámiť podozrenia z týrania zvierat na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom útvare," pripomenula polícia.