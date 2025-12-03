Pravda Správy Regióny Z mosta SNP skočila do Dunaja osoba. Museli ju resuscitovať

Z mosta SNP skočila do Dunaja osoba. Museli ju resuscitovať

Z bratislavského Mosta SNP skočila v stredu osoba. Hasičov privolali krátko po 5.30 h. Osobu zachránili. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

03.12.2025 14:00
SR Bratislava SNP80 Most SNP BAX Foto: ,
Na snímke pohľad na Most Slovenského národného povstania (SNP) v Bratislave.
debata (8)

„Hasiči zasahujúci na záchrannom plavidle HaZZ osobu vo vode našli a po jej vytiahnutí na palubu začali kardiopulmonálnu resuscitáciu. V jej poskytovaní pokračovali aj po priplávaní k pontónu pri Moste Apollo,“ priblížil HaZZ s tým, že hasiči pacienta následne odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov.

Slovenský most, ktorý nemá vo svete obdobu. Drží prvenstvo v jedinečnej kategórii
Video
Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dunaj #Most SNP
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"