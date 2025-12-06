Kto vyhrá svetelný duel? V Mikuláši inštalovali bombastickú vianočnú výzdobu, chcú ňou konkurovať Popradu

Liptovskomikulášska samospráva avizuje, že Vianoce v ich meste budú výnimočne čarovné. „Pripravili sme najväčšiu modernizáciu vianočnej výzdoby za ostatné roky, ktorá rozžiari centrum aj mestské časti. Jej súčasťou je viac ako 8-tisíc metrov svetelných reťazí,“ oznámila. Zároveň prezradila, čo všetko v uliciach pribudne.
„Jedenásť majestátnych zvierat, medzi nimi päťmetrový jeleň, trojmetrová srna či vlk na Námestí osloboditeľov. Priamo oproti nim svetelná fontána. Ďalej nové fotopointy s nápisom Liptovský Mikuláš, dva svetelné rámiky a 3 700 metrov svetelných reťazí na stromy v centre,“ vymenovala radnica niektoré dominantné dekorácie.
Zaobstaraná je tiež nová výzdoba hlavného vianočného stromčeka a stĺpov verejného osvetlenia. Keďže ide o mesto, ktoré je preslávené aj úspešnými olympijskými športovcami, na Ulici 1. mája namontovali deväť veľkých svetelných panelov. Tie predstavujú napríklad zjazdového lyžiara, bežkára, krasokorčuliarku či hokejistu.
Dvojmetrové žiariace prvky nebudú chýbať ani v pešej zóne na Podbrezinách. Vo všetkých častiach mesta bude jednotná výzdoba jedenástich vianočných stromov zložená z 4 400 metrov svetiel, 110 mašlí, 99 vločiek, 165 prvkov padajúceho snehu a niekoľkých hviezd. Popritom využijú aj funkčné prvky staršej výzdoby. Niektoré zostanú na pôvodnom mieste, iné presunú.
Splnili priania Mikulášanov
Inštaláciu už pracovníci mesta odštartovali. Väčšinu výzdoby teda ľudia uvidia počas Mikulášskeho jarmoku 5. a 6. decembra – zvyšok doplnia hneď po jeho skončení. Dôvodom je ochrana nadrozmerných prvkov počas veľkého jarmočného ruchu.
Do tejto rozsiahlej modernizácie investovalo mesto necelých 240-tisíc eur. Predpokladaná suma sa vo verejnej súťaži znížila o niekoľko desiatok tisíc. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč spresnil, že predpokladaná nákupná cena išla dole o 50-tisíc eur. Zdôraznil, že táto investícia nijako neohrozila ostatné mestské projekty. Finančné prostriedky presunuli z položiek, kde tento rok nebudú chýbať.Čítajte aj „Hrôza“, ktorá sa rozpadá, sa zmení na pýchu. Historická dominanta Mikuláša dostane nový život
„Môžeme si to dovoliť aj vďaka zodpovednému hospodáreniu a úspešnému čerpaniu externých zdrojov. Len za posledné tri roky sme do mestskej kasy získali viac ako desať miliónov eur, takže mnohé investície, ktoré by inak išli z vlastných peňazí, sme pokryli z európskych,“ vysvetlil Blcháč tvrdiac, že financie majú pod kontrolou.
Na rozdiel od iných samospráv podľa neho nemusia pristupovať k úsporným opatreniam. Pripomenul, že myšlienka atraktívnejšej výzdoby nevznikla od stola a vychádza z dlhodobých prianí obyvateľov. „Sami Mikulášania si už roky želajú viac svetla a vianočnej atmosféry. Teraz im v tom vychádzame v ústrety,“ podotkol primátor.
Poprad láka aj cudzincov
Už predtým radnica uviedla, že vianočnou výzdobou sa chcú priblížiť alebo vyrovnať susednému Popradu, ktorý z takto vytvorenej atmosféry ťaží. Ten už ale nákup takýchto dekorácií vo veľkom odštartoval pred rokmi, takže má náskok. Vo sviatočnom období chodia jeho centrum obdivovať ľudia z celého Slovenska. Metropola Liptova chce tiež touto formou prilákať priamo do mesta, nielen do jeho okolia, viac turistov. Má to oživiť centrum a podporiť lokálnu ekonomiku.
„Liptovský Mikuláš je najnavštevovanejším centrom zimného turizmu, minulú sezónu sme prekonali dokonca aj Vysoké Tatry. Ak chceme, aby návštevníci nezostali len na svahu, ale zavítali aj do centra a minuli peniaze v tamojších prevádzkach, musíme im ponúknuť atraktívne prostredie,“ objasnil primátor. „Kvalitná výzdoba je toho neoddeliteľnou súčasťou,“ doplnil.
Vedúci oddelenia masmediálnej komunikácie v Poprade Ján Bendík vysvetlil, že vianočná výzdoba v ich meste sa začala realizovať v roku 2005. Jednotlivé prvky postupne dopĺňali každoročne a investovali do nich státisíce eur. Nepokračovali v tom len v ostatných troch rokoch.
„Zostali len náklady na montáž, demontáž a údržbu, čo je však relatívne nízka položka vzhľadom na to, že ich mesto realizuje svojpomocne – prostredníctvom svojich zamestnancov, respektíve organizácie zriadenej mestom,“ zhodnotil. Ďalšie dopĺňanie takýchto dekorácií za súčasného stavu podľa Bendíka už nie je potrebné.Čítajte aj Lyžovačka už odštartovala v dvoch strediskách. Hlásia dobré podmienky a stabilné ceny. Kedy otvoria ďalšie?
Najväčšou dominantou popradskej výzdoby je 13-metrový anjel so 42-tisíc led svetelnými bodmi na hlavnom kruhovom objazde. Ďalej hviezdne nebo na Ulici 1. mája a vianočný stromček na Námestí sv. Egídia. „Samozrejme, vyzdobené sú všetky kruhové objazdy v meste, ako aj jednotlivé mestské časti,“ konštatoval šéf oddelenia komunikácie. Zároveň potvrdil, že to prináša želaný efekt.
„Máme vedomosť o tom, že mnoho turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných krajín (Poľsko, Česko) si špeciálne plánuje decembrový pobyt v Poprade kvôli vianočnej výzdobe, ale aj sérii vianočných podujatí vrátane Tradičného vianočného jarmoku,“ povedal Bendík. „Prínos v oblasti cestovného ruchu je v tomto prípade nepopierateľný,“ uzavrel.