Nezvestného 82-ročného Maďara našli bez známok života

„Na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára,“ uviedla polícia s tým, že presnú príčinu smrti určí nariadená pitva.
Polícia v utorok na sociálnej sieti žiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi Tiborovi H. Informovala, že v pondelok na železničnej stanici v Kysaku mal o 20.45 h vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22.41 h nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 0.20 – 0.25 h. Muž bol dezorientovaný, mal poranenie v oblasti hlavy a hovoril po maďarsky.