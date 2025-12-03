Pravda Správy Regióny Nezvestného 82-ročného Maďara našli bez známok života

Nezvestného 82-ročného Maďara našli bez známok života

Nezvestného 82-ročného štátneho príslušníka Maďarska, videného v pondelok (1. 12.) v Margecanoch, našli v stredu bez známok života mimo zastavaného územia v ťažko prístupnom teréne. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

03.12.2025 17:02
debata

„Na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára,“ uviedla polícia s tým, že presnú príčinu smrti určí nariadená pitva.

Polícia v utorok na sociálnej sieti žiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi Tiborovi H. Informovala, že v pondelok na železničnej stanici v Kysaku mal o 20.45 h vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22.41 h nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 0.20 – 0.25 h. Muž bol dezorientovaný, mal poranenie v oblasti hlavy a hovoril po maďarsky.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"