Hlavné mesto má podľa Winklera najdrahších smetiarov na svete. Vallo: Blud, zamenil si 15,5 % za 15,5-násobok

Spoločnosť OLO má nedostatok smetiarov, preto vypísala inzerát, na ktorí sa podľa Winklera hlásia bratislavskí a slovenskí smetiari. „Nikto im však neodpovedá, keďže zamestnanci personálneho oddelenia dostali pokyn, aby s nimi nekomunikovali," uviedol Vallov odporca s tým, že viacerí z týchto záujemcov o prácu ho kontaktovali. Na základe ich odmietnutí sa zameral na zistenie príčiny a odhalil, že OLO podpísalo zmluvu s agentúrou, ktorá vozí zahraničných smetiarov.
OLO má podľa tejto zmluvy platiť agentúre celkovú cenu práce za týchto smetiarov, čiže superhrubú mzdu, ktorá tvorí približne 3200 eur a navyše províziu. „Táto provízia je 15 a pol násobok celkovej ceny práce za jeden mesiac. Teda činí približne 50-tisíc eur za jedného smetiara na mesiac," skonštatoval Winkler. Ako dodal, OLO navyše platí tejto agentúre 2500 eur jednorázový náborový poplatok a prepláca dovoz do práce, ubytovanie, stravu, lekára aj koordinátora.
„Je to na rezignáciu“
„Takto nastavená zmluva neexistuje v žiadnej normálnej firme. Takéto ožobračovanie, ktoré tu predvádza Team Vallo na Bratislavčanoch si nedovolil nikto v dejinách Bratislavy," zdôraznil kandidát na primátora. Ako dodal, je to o to absurdnejšie, že od príchodu Matúša Valla na magistrát stúpli poplatky za komunálny odpad o desiatky percent a pritom frekvencia vývozu výrazne klesla. „Keď si to všetko spočítame, výsledná suma je alarmujúca, priam na rezignáciu primátora Valla," doplnil.
Winkler upozornil, že ak jeden smetiar vyjde Bratislavu 50-tisíc eur, 20 ich bude stáť milión a 40 smetiarov dva milióny eur. „Táto zmluva je dokonca napísaná tak, že z nej nie je jasné či ide o jednorázovú alebo pravidelnú odmenu, ja ju čítam tak, že je to odmena za každý jeden mesiac," uviedol Vallov odporca. Zároveň sa pýta Matúša Valla, koľko takýchto zmlúv má mesto ešte podpísaných a či takto dosadzuje aj ľudí do ostatných mestských podnikov.
„Chcem upozorniť, že toto nie je jednorazové zlyhanie, toto je systémové zlyhanie vedenia mesta, ktoré ako primátor zastavím," zdôraznil Winkler s tým, že ako primátor urobí okamžitý audit všetkých zmlúv mestských podnikov, príde na všetky zlodejiny a takéto zmluvy zruší. „Chcel by som verejne vyzvať Petru Hudákovú, šéfku dozornej rady OLO a členku Tímu Vallo, aby sa k tomuto verejne vyjadrila," dodal kandidát na primátora.Čítajte viac Presunúť cyklopruhy a vrátiť štvorprúdovku. Vallov súper má pre Vajanského nábrežie vlastný plán
Zmluva sa dá podľa Winklera veľmi ľahko vyhľadať. „Bola podpísaná 25. apríla medzi spoločnosťou OLO a agentúrou EPF Group. Podpísala ju aj súčasná riaditeľka OLO pani Čalfovová, ktorú verejne vyzývam, aby prišla budúci týždeň na zastupiteľstvo a objasnila nám dôvody, prečo takúto zlodejskú zmluvu podpísala," uviedol Vallov odporca. Súčasného primátora zároveň vyzval, aby vyvodil zodpovednosť za svojich ľudí a začal konečne konať.
Primátor Matúš Vallo označil obvinenie Martina Winklera za blud. „Vyšlo mu, že OLO by malo platiť agentúre províziu za nového zamestnanca zo zahraničia vo výške 50-tisíc eur mesačne. V skutočnosti platí len cca 400 eur," uviedol súčasný primátor. Podľa neho jeho poslanec buď absolútne netuší o čom hovorí, alebo zavádza vedome, čo je podľa neho ešte horšia vizitka.
Winkler tvrdí, že OLO vypláca mesačne sprostredkovateľskej agentúre províziu vo výške 15,5 násobku superhrubej mzdy, čo by malo činiť 50-tisíc eur mesačne. „Zo samotnej zákazky je pritom zrejmé že ide o províziu vo výške 15,5 percenta (nie 15,5 násobku) superhrubej mzdy, čo je okolo 400 eur podľa výšky platu zamestnanca," poznamenal Vallo s tým, že zahraniční zamestnanci nemajú zamestnanecké benefity domácich zamestnancov, preto získavajú benefity priamo od agentúry.
Podľa Valla jeho odporca šermuje miliónmi eur a počtami zamestnancov, ako by mesto išlo prezamestnať OLO. „Pritom celkový počet zahraničných zamestnancov v OLO je len deväť," konštatuje súčasný primátor. Dôvodom pre zamestnávanie zahraničných zamestnancov je podľa neho vysoká fluktuácia zamestnancov a pomerne nízky záujem o manuálnu prácu v regióne.Čítajte viac Otvorili najnovší most v Bratislave. Výstavba trvala menej ako rok (FOTO+VIDEO)
Bratislavský kraj má podľa Valla zároveň jednu z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku (2,2 percenta), čo výrazne obmedzuje možnosti obsadzovania voľných pracovných miest z domáceho trhu práce. „Pred rovnakým problémom stoja desiatky veľkých zamestnávateľov a zmluvné podmienky, ktoré má nastavené OLO pri sprostredkovaní zamestnania zo zahraničia sú úplne bežným štandardom," doplnil.
Valla podľa vlastných slov znepokojuje najmä dehumanizujúci slovník jeho odporcu. „Už raz urobil hon na zahraničných vodičov MHD, teraz pokračuje v OLO. Nie, pán poslanec, my neplatíme provízie za „dovoz smetiara zo zahraničia“, my platíme províziu agentúre za nábor zamestnancov zo zahraničia, najmä na pozície vodičov a závozníkov," doplnil súčasný primátor.