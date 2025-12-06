Dve deti prišli o život, 14 ľudí prišlo o strechu nad hlavou: Tragédia spred mesiaca na Luníku IX stále rezonuje

Na mieste smutnej udalosti je teraz len zhorenisko. Tragédia sa odohrala 10. novembra, došlo k nej v osade Mašličkovo, ktorá je neďaleko bytoviek na Luníku IX. Požiar si vyžiadal životy dvoch malých detí, ich 36 – ročná mama skončila s popáleninami 2. a 3. stupňa v nemocnici, rovnako aj jej manžel, ktorý bol v emočnom šoku. Oheň navyše zničil aj ďalšie príbytky v okolí.
O strechu nad hlavou tak prišlo 14 ľudí. Dočasne ich prichýlili ich na miestnom úrade mestskej časti (MČ) Luník IX. No chystajú pre nich iné ubytovanie na Krčméryho ulici. „Niekdajšie pivničné priestory v panelákoch prerábame na byty. Budú tam mať aj inžinierske siete a vyššiu kvalitu života. Rodiny tam môžu ostať, kým sa nepostavia na vlastné nohy," vysvetlil starosta MČ Luník IX Marcel Šaňa. Dodal, že ubytovanie neskôr poslúži práve prípady, keď rodiny nie vlastnou vinou prídu o strechu nad hlavou.
V priestoroch miestneho úradu sa zatiaľ tiesni niekoľko rodín s deťmi. Je medzi nimi aj Alexander Horváth. Práve jemu sa podarilo zachrániť jedno z troch detí. „K tomu požiaru došlo veľmi rýchlo, stalo sa to z ničoho nič. Zrazu som počul vonku krik. Tak som vybehol pozrieť, čo sa deje. Videl som ženu, ktorá horela. Manžel z nej strhával horiace veci. Stále kričala deti, deti. Vbehol som rýchlo do ich horiacej chatrče a zobral som malú von. Chcel som sa vrátiť aj po zvyšné dve deti, ale už sa nedalo nič robiť, šľahali veľké plamene," opísal dramatické chvíle Alexander Horváth.
Miestni sa z požiaru v Mašličkove ani po mesiaci nevedia spamätať.
Je mu veľmi ľúto, čo sa stalo a každý deň sa vracia k tomu, či sa nedalo urobiť viac. „Začalo horieť viacero príbytkov, plamene boli čoraz väčšie. Nakoniec sme museli utekať aj my. Suseda chcela zakúriť, drevo bolo mokré, tak ho poliala benzínom. Neuvedomila si, čo to môže spôsobiť," myslí si Horváth. Podľa neho ide o najlepšiu rodinu z Mašličkova.
„O deti sa naozaj starali. Suseda na ne dávala pozor, nenechala ich bez dozoru. Preto je mi ľúto, že práve u nich došlo k nešťastiu. No ak by došlo k požiaru v noci, obetí mohlo byť viac," dodal Horváth. Na jeho príbytku pohltil oheň strechu, ďalšej susede zhorelo obydlie do tla.
Emil Deleman, ktorý prišiel o deti a družku má stále v nemocnici s popáleninami nesie tragédiu ťažko. „Vybehol som na WC, v príbytku ostala ona s mojim bratom. Keď som pribehol naspäť už som ju, ako horí. Neviem, čo sa tam predtým stalo. Či dal družke kanister s benzínom môj brat, aby zapálila oheň v piecke. Bol som v šoku, to je všetko, čo k tomu viem povedať," povedal Deleman. Na mieste tragédie, kde stál ich príbytok vytvoril pietne miesto, kde chodí zapaľovať sviečky.
Aj jeho prichýlili v priestoroch miestneho úradu, no chodí k sestre. U nej ostala zachránená dcérka. „Jej sa venujem. Keď sa popálená družka vráti domov, chceme začať nový život bez ohľadu na to, čo sa stalo. Aby zabudla na to zlé, ešte máme pre koho žiť. Napriek tomu, čo sa stalo jej odpúšťam a nič nevyčítam. Každému sa môže stať nejaká nehoda," dodal s tým, že nikomu nič nevyčíta.
„Z tých ľudí, ktorí tu žijú chudobne ako my, sa to môže stať každému. Preto nechcem súdiť," povedal Deleman, ktorý sa snaží vyžiť, ako sa dá. Predáva časopis Nota Bene. „Väčšinou predávam v centre mesta na Hlavnej pri Aide. Ale som rád, že sa nám snažia pomôcť. Keby mi niekto dal príležitosť, tak zoberiem hocijakú prácu, aby sme sa mali lepšie," dodal na záver.
Obe dievčatká Jasmínu aj Sofiu, ktoré prišli pri požiari o život, pochovali minulý týždeň. Záujmové Pri zorganizovaní pohrebu pomohlo združenie obcí Spolužitie a Jekhetane Roma a Slovakia. Pre rodiny zasiahnutú tragický požiarom sa rozbehla zbierka na Donio Slovensko. Prispeli už stovky ľudí, na účte je zatiaľ suma necelých 25 – tisíc eur.