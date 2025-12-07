Časť nemocnice v Humennom ostala bez prúdu. Pacientov museli presunúť inam

„Prevádzka pavilónov D a E bola obnovená, pavilóny A, B a C zostali dočasne bez prúdu. Z preventívnych dôvodov nemocnica premiestnila 40 pacientov, vrátane 12 novorodencov a štyroch sprevádzajúcich mamičiek, do susedného pavilónu a nemocníc v okolí. Nikto z pacientov nebol v ohrození života a celý presun prebehol bezpečne,“ uviedla Krejčíová.
Dodala, že až do odvolania pozastavili príjem nových pacientov na hospitalizáciu. Urgentný príjem nemocnice je v prevádzke v pavilóne E. Rodičky budú zatiaľ smerované do pôrodnice vo Vranove nad Topľou.
„K spusteniu plnej prevádzky sa nemocnica vráti bezodkladne po odstránení poruchy. O vzniknutej situácii je informované krajské operačné stredisko záchrannej služby, ako aj okolité nemocnice," uzavrela PR špecialistka.