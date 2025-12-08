Pravda Správy Regióny Ženu okradol a zneužil jej kartu. Polícia má záber podozrivého, poznáte ho?

Ženu okradol a zneužil jej kartu. Polícia má záber podozrivého, poznáte ho?

Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v čakárni na bratislavskej železničnej stanici a následne platil odcudzenou bankomatovou kartou.

08.12.2025 11:33
kradez Foto:
Muž podozrivý z okradnutia ženy v priestoroch novej čakárne hlavnej železničnej stanice v Bratislave.
V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie neznámeho páchateľa.

„Poškodenej odcudzil kabelku s obsahom peňaženky, v ktorej sa nachádzala bankomatová karta, prostredníctvom ktorej následne vykonal niekoľko neoprávnených bezkontaktných platieb,“ priblížila polícia. Vyšetruje tak trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili.

Viac na túto tému: #Bratislava #krádež
