Nová atrakcia na Gemeri. Z vyhliadkovej veže vidno až do Maďarska aj Vysokých Tatier

Aj keď oficiálne funguje necelé tri týždne, výhľady si sem chodí vychutnať čoraz viac ľudí. Pre malú obec Ardovo s vyše 150 obyvateľmi je to nový impulz. V dedinke nájdete aj klasický vidiecky dom, či vzácny organ v miestnom kostole. Okolitý Slovenský kras ponúka návštevu Domice a ďalších jaskýň.
Vyhliadková veža stojí na kopci Dubina blízko cesty, ktorá ďalej smeruje práve k spomínanej Domici. Veža meria 17,2 metra a celá konštrukcia váži takmer 15 ton. Návštevníci sa točitým schodiskom dostanú na vyhliadkový plošinu, odkiaľ sa naskytá pekný kruhový výhľad. Pri priaznivom počasí vidno aj Vysoké Tatry. „Priemer veže je tri metre, hore päť. Má zhruba 90 schodov," upresnil ďalšie parametra starosta obce Ardovo Daniel Fabián.
Pokiaľ ide o výhľad, veža podľa neho ponúka ďalšiu zaujímavosť. „Vidno aj do Maďarska, ktoré je odtiaľ pár kilometrov, z druhej strany zase Vysoké Tatry. Takže v smere sever – juh v podstate vidno krížom cez celé Slovensko," uviedol starosta, ktorého teší, že vyhliadková veža láka čoraz viac návštevníkov. Rovnako pri aspoň trochu peknom počasí vidno aj Ardovo, neďalekú Tornaľu, či obec Štítnik. Všetko je ale otázkou šťastia podľa toho, aké je počasie.
Z novej vyhliadkovej veže pri obci Ardovo vidno v prípade pekného počasia do Maďarska aj Vysokých Tatier
„Ešte vysypeme pri ceste štrk, aby autá nemuseli parkovať v blate. Vybudujeme aj altánok s miestom na sedenie. Pribudne aj náučný chodník do lesoparku a smerom do centra obce. Zámkovú dlažbu sme ešte rozobrali kvôli tomu, že ešte musíme osadiť bleskozvod. Potom bude opätovne položená," vyratúva Fabián ďalšie plány. Tie by mali prísť na rad už v budúcom roku. Vybudovanie veže stálo 98 – tisíc eur, pričom išlo o dotáciu od Miestnej akčnej skupiny KRAS.
„Veža a celý projekt nás posunie vpred a zvýši turistický potenciál obce, ale aj regiónu," myslí si starosta. Trochu ho mrzí len to, že do niektorých médií sa dostali nie celkom pravdivé informácie o novej veži. „Turisti potom môžu byť sklamaní. Niektoré fakty musím uviesť na pravú mieru. Veža nemá niekoľko vyhliadkových plošín, ale jednu priamo na vrchole. A ani schody nie sú osvetlené," uzavrel starosta s tým, že aj napriek tomu evidujú od návštevníkov pozitívne odozvy.