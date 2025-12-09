Zelené pleso sa nachádza vo Vysokých Tatrách, v Doline Zeleného plesa na východnej strane pohoria. Leží pod mohutnými stenami Jastrabej, Malého Kežmarského a Kežmarského štítu. Najčastejší prístup k nemu vedie z Tatranskej Lomnice cez Kežmarskú Bielu vodu. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť takéto nádherné zábery.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Toľko snehu im môže závidieť celé Slovensko. Ľudia pri malebnej dedinke sa zobudili do rozprávkového rána
Známe pleso vo Vysokých Tatrách sa teší veľkej popularite. Tieto zábery ukážu, prečo ľudí tak láka
Zelené pleso pôsobí v zime mimoriadne pokojne, obklopené strmými stenami, ktoré pôsobia majestátne. Hladina plesa býva často pokrytá ľadom, no aj cez sneh presvitá jeho typický zelenkastý odtieň. Okolie je tiché, prerušované len zvukom vetra a padajúcim snehom zo skalných žľabov. Chata pri Zelenom plese stojí pod mohutným Kežmarským štítom a vytvára útulný bod uprostred drsnej zimnej krajiny. Celá dolina má v tomto období čarovnú, až rozprávkovú atmosféru, ktorá láka turistov aj fotografov.