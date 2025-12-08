VIDEO: Padá ďalší most. A opäť v Banskej Bystrici, začali s búraním

„Samotné búranie vychádza z povodňového plánu zabezpečovacích prác. Celý proces búrania mosta je možné uskutočniť len v prípade nízkej hladiny Hrona. Dnes môžeme začať s búracími prácami. Nosnú konštrukciu mosta prebúrame v troch priečnych rezoch. Spadnutú konštrukciu budeme hydraulickými nožnicami rozrušovať na kusy, ktoré bagrom vytiahneme a presunieme na parkovisko. Tam budú zhodnotené drvením cez recyklačnú frézu,“ vysvetlila Fízeľová.
V januári budúceho roka sa začne stavba pripravovať na osadenie nového oceľového mosta, ktorého výroba napreduje vo výrobnej hale v Šalkovej.
„V januári sa pristúpi k zosilneniu spodnej stavby mikropilótami a začne sa s budovaním opôr. Vo februári by sa malo začať s kladením oceľovej konštrukcie, ktorú bude žeriav osádzať a zavetrovať už nad riekou Hron. Následne sa urobí spriahajúca doska, rímsy, izolácie mostov, asfaltová konštrukcia vozovky, montáž zábradlia a realizácia verejného osvetlenia,“ doplnila Fízeľová.
Prípravné práce súvisiace s vybudovaním nového mosta sa začali v auguste. Stavebné práce boli na niekoľko týždňov pozastavené z dôvodu vybudovania nového káblového prepojenia vysokého napätia medzi oboma brehmi rieky Hron. Prekládku realizovala špecializovaná spoločnosť v uplynulom týždni.
„Verím, že búranie nič neskomplikuje a všetko pôjde podľa stanoveného harmonogramu. Nová oceľová konštrukcia je na 60 percent vyrobená a uskladnená vo výrobnej hale v Šalkovej. Predpokladaný termín montáže nového mosta je v prípade priaznivých poveternostných podmienok stanovený na február budúceho roka,“ konštatoval Nosko s tým, že výsledok v podobe ďalšieho bezpečného mosta a verejného priestoru dotvoreného mobiliárom a mobilnou zeleňou bude stáť za to.
Ako dodal, plánovaný termín odovzdania hotovej stavby je aj napriek menšiemu zdržaniu stále aktuálny. Podľa zmluvy má zhotoviteľ na výstavbu nového mosta zhruba 12 mesiacov, ale verí, že sa to stihne aj v kratšom termíne. Fízeľová predpokladá, že „do letných prázdnin sa bude most užívať v plnom prúde“.
Most bude slúžiť pre peších a cyklistov, v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky. Na jeho výstavbu mesto získalo nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov z Programu Slovensko vo výške takmer 1,3 milióna eur.Čítajte viac Slovensko čaká oprava storočia: za záchranu mostov zaplatí štát desiatky miliónov eur súkromníkom