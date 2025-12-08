Jeden z najpôsobivejších a vzácnych javov na oblohe: "Obrátenú dúhu" pozorovali v Partizánskom

„Dnes ráno o 9:45 sme mali to šťastie, že sa nad našou oblohou z hvezdárne objavil nádherný cirkumzenitálny oblúk. Tento oblúk sa vyskytuje v blízkosti zenitu, teda priamo nad hlavami pozorovateľov, a často sa mylne považuje za obrátenú dúhu," napísali z hvezdárne na sociálnej sieti.
„Cirkumzenitálny oblúk vzniká, keď slnečné svetlo prechádza malými hexagonálnymi ľadovými kryštálmi v cirrových oblakoch vo vysokých vrstvách atmosféry," vysvetlili ďalej odborníci. Svetlo sa v kryštáloch láme a rozkladá na spektrum farieb, čo vytvára žiarivý, takmer magický pás farieb. Farby sú často výraznejšie a intenzívnejšie než pri bežnej dúhe a oblúk sa vždy „otáča hore nohami” – na rozdiel od dúhy, ktorá je zakrivená smerom nadol.
Objavuje sa iba pri správnej výške Slnka v rozpätí zhruba medzi 22° a 32°. Navyše si vyžaduje aj vhodnú orientáciu šesťhranných ľadových doštičiek v oblakoch.
Odborníci vysvetlili aj to, prečo to nie je dúha. Dúha vzniká na kvapkách vody proti Slnku, cirkumzenitálny oblúk je halo jav vznikajúci na ľadových kryštáloch v smere k Slnku. Je omnoho vyššie na oblohe a „prevrátený“.