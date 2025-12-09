V Bratislave skolabovala doprava. Vallo vysvetľuje dôvody

Problém sa podľa mesta začal ešte pred rannou dopravnou špičkou, keď na D2 za tunelom Sitina opravovala NDS v jednom pruhu vozovku a do pristaveného vozíka NDS narazilo auto. Táto vážna nehoda spôsobila dočasné uzavretie obidvoch pruhov a vznik obrovských kolón, ktoré začínali už pred vjazdom do mesta. „Keďže vodiči sa pokúšali obchádzať obmedzený úsek inými trasami cez mesto, kolóny sa následne vytvárali aj na zjazdoch z obidvoch diaľničných obchvatov a neskôr po celom meste,“ uviedol primátor Matúš Vallo. Ako dodal, aj po odstránení priamych následkov nehody zostal jeden pruh diaľnice obmedzený z dôvodu dokončenia opráv, takže kolóny sa kumulovali až do neskorých večerných hodín.Čítajte viac Vallo opisuje, čo čaká Bratislavu: Sme druhým najchudobnejším mestom Európy, no budem kandidovať znova
Keďže šlo o prvý deň pracovného týždňa a navyše s dažďom, ktorý vo všeobecnosti zhoršuje dopravu, pribúdalo nehôd, ktoré celkovú situáciu v meste ešte viac skomplikovali. „Mestská správa ciest asistovala s riešením nehôd na Jégého ulici, Jantárovej ceste, Einsteinovej a dvakrát na Bratskej. Okrem toho sme evidovali ďalšie nehody, alebo škodové udalosti vo viacerých častiach Bratislavy, ktoré si síce nevyžadovali súčinnosť našich správcov, ale rovnako negatívne prispeli k už tak náročnej dopravnej situácii," vysvetlil primátor.
Podľa Valla je úsek D2 pri tuneli Sitina obzvlášť citlivý, nakoľko sa tam spájajú oba hlavné diaľničné obchvaty a v prípade obmedzenia nárazovo nemajú cesty a križovatky v meste šancu plynule zvládnuť objem dopravy, ktorý do mesta vstupuje z nosnej diaľničnej siete. „Faktom tak je, že hoci len jedno nešťastné diaľničné obmedzenie v západnej časti Bratislavy dokáže reťazovo položiť dopravu naprieč celým mestom,“ uviedol primátor. Včerajšie kolóny podľa dostupných informácii dokonca siahali až za hranice s Maďarskom. Podobné reťazové komplikácie v doprave prinášali podľa mesta tiež práce na protihlukovej diaľničnej stene na D2 počas jesene.
„Včerajšia situácia tak znovu poukázala na absenciu severného diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý by stiahol tranzitnú dopravu smerom do Čiech mimo mesta a tiež na potrebu precíznejšieho plánovania opráv zo strany NDS. Každé nešťastne naplánované obmedzenie na niektorom z obchvatov má totiž v sebe potenciál položiť dopravu v celom meste,“ uzavrel Vallo.