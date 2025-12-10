Naše krásne Slovensko neprestáva udivovať. Tieto zábery isto potešia mnoho ľudí
Malinô Brdo vo Veľkej Fatre ponúka pokojné horské prostredie s výhľadmi na okolitú krajinu. Sedlo pod Vtáčnikom je dostupné nenáročnou trasou, ktorá vedie cez lesy aj lúčne úseky. V zime tu panuje tichá atmosféra a okolité svahy bývajú pokryté snehom. V sedle sa otvára pekný pohľad na masív Vtáčnika aj na vrcholy Veľkej Fatry. Toto miesto je ideálne na krátku prechádzku, oddych a nerušené chvíle v prírode. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť tieto nádherné zábery.