Naše krásne Slovensko neprestáva udivovať. Tieto zábery isto potešia mnoho ľudí

Malinô Brdo vo Veľkej Fatre ponúka pokojné horské prostredie s výhľadmi na okolitú krajinu. Sedlo pod Vtáčnikom je dostupné nenáročnou trasou, ktorá vedie cez lesy aj lúčne úseky. V zime tu panuje tichá atmosféra a okolité svahy bývajú pokryté snehom. V sedle sa otvára pekný pohľad na masív Vtáčnika aj na vrcholy Veľkej Fatry. Toto miesto je ideálne na krátku prechádzku, oddych a nerušené chvíle v prírode. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť tieto nádherné zábery.

10.12.2025 05:00
Malinô Brdo, Veľká Fatra - sedlo pod Vtáčnikom v celej svojej kráse
Video
Zdroj: mReportér: Miroslav Urban
