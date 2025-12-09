Pravda Správy Regióny VIDEO: Zobrali kľúče, neskôr sa vrátili kradnúť. Poznáte zlodejov z Cintorínskej?

VIDEO: Zobrali kľúče, neskôr sa vrátili kradnúť. Poznáte zlodejov z Cintorínskej?

Polícia žiada verejnosť o pomoc s identifikáciou osôb, ktoré sa neoprávnene zmocnili kľúčov od vchodu bytového domu i jedného z bytov na Cintorínskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Prípad sa odohral ešte v auguste.

09.12.2025 16:05
debata (4)
Video

„Páchatelia 11. augusta predpoludním odcudzili zvonku v zámku zasunuté kľúče, ktorými sa dňa 21. augusta dostali do bytového domu, kde sa svojvoľne pohybovali. Z bytu, od ktorého mali kľúče odcudzili kabelku s dokladmi, peňaženku s hotovosťou a platobnými kartami,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

sneh, zima, policajné auto, polícia Čítajte viac Nebotyčná drzosť: násťroční chlapci zobrali útokom drogériu i potraviny. Polícia chytila aj sériových zlodejov

Video, dokumentujúce pohyb páchateľov, zverejnila bratislavská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala zároveň občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré pomôžu identifikovať osoby vo videu, nahlásili prostredníctvom bezplatného čísla 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

Zlodeji sa vlámali do ružinovského kostola. Poznáte ich?
Video
polícia, putá, výtržník, spútaný zlodej Čítajte viac Brutálny útok pred zrakmi ľudí: SBS-kári chceli zastaviť zlodejov, skončili v nemocnici
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #krádež #zlodeji
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"