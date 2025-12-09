VIDEO: Zobrali kľúče, neskôr sa vrátili kradnúť. Poznáte zlodejov z Cintorínskej?

„Páchatelia 11. augusta predpoludním odcudzili zvonku v zámku zasunuté kľúče, ktorými sa dňa 21. augusta dostali do bytového domu, kde sa svojvoľne pohybovali. Z bytu, od ktorého mali kľúče odcudzili kabelku s dokladmi, peňaženku s hotovosťou a platobnými kartami,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.Čítajte viac Nebotyčná drzosť: násťroční chlapci zobrali útokom drogériu i potraviny. Polícia chytila aj sériových zlodejov
Video, dokumentujúce pohyb páchateľov, zverejnila bratislavská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala zároveň občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré pomôžu identifikovať osoby vo videu, nahlásili prostredníctvom bezplatného čísla 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.