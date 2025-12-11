Pravda Správy Regióny Takto vyzerá rozžiarená Eiffelovka na Slovensku, ale nielen tá. Mesto skrášli takmer štvrť milióna svetiel

V Seredi si môžete vychutnať viac ako 146 000 LED svetiel, medzi ktorými vyniká svetelné lietadlo z viac ako 14 000 LED bodov a kryštál so 12 600 svetlami. Návštevníkov prevedú desiatky svetelných sôch a inštalácií, ktoré dodávajú historickému areálu národnej pamiatky magickú atmosféru. Zámocký park pri seredskom kaštieli sa zmenil na čarovný svet plný svetiel, fantázie a dobrodružstva.

11.12.2025 05:00
Svetelný park v Seredi
Video
Zdroj: mReportérka: Natália Dujničová

Objaviť tu možno majestátnu Eiffelovu vežu, zlatý vlak, tanec víl a anjelov či Kráľovstvo koní a svetelných divov s bájnym jednorožcom so zlatým rohom. Nechýbajú ani pôsobivé svetelné brány, tunely a viaceré fotopointy, ktoré vytvárajú priestor na originálne zábery. Každý večer po zotmení sa celá záhrada mení na žiariacu rozprávku, v ktorej svetlá rozprávajú svoje príbehy a tešia deti aj dospelých.

Viac na túto tému: #Sereď #park #mREPORTÉR
