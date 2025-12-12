Plaváreň v mestečku na Liptove vyrástla expresne rýchlo. Záujem o ňu je veľký, hlásia sa firmy aj bežná verejnosť

Bezbariérová novinka vyrástla v Liptovskom Hrádku medzi športovou halou a futbalovým štadiónom. Základný kameň poklepali vlani v júli a začiatkom tohto decembra bolo dielo kompletne hotové. Aktuálne si tam už ľudia užívajú plaváreň naplno, otvorená je denne od ôsmej do dvadsiatej hodiny. Nerezový bazén so šiestimi dráhami je široký 15 a dlhý 25 metrov, kapacita je pre zhruba 75 návštevníkov.
Výhodou je, že slúžiť bude aj ako letné kúpalisko. Nová budova má dve presklené strany – východnú a južnú. Keď ľudia z krytej plavárne vyjdú von, za otvorenými dverami nájdu sprchy a brodítka.
Na projekt vo výške 3,4 milióna eur dostala samospráva 922 296 eur z Fondu na podporu športu. Ďalších 1,2 milióna čerpalo mesto zo svojho rezervného fondu a zvyšné peniaze zabezpečilo prostredníctvom úveru.
Veľký projekt v malom meste
Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger potvrdil, že plaváreň už v týchto dňoch funguje naplno. „Celý tento mesiac, keďže sú pred nami aj vianočné prázdniny, umožňujeme od rána verejné plávanie. Od januára to v dopoludňajších hodinách bude vyhradené pre základné a stredné školy, dôchodcov či ZŤP. Potom bude nasledovať verejné plávanie a vyhradený čas pre zazmluvnené subjekty,“ vysvetlil. Spresnil, že v rámci toho tam budú prichádzať na tréningy plavecké školy a po nich to opäť uvoľnia verejnému plávaniu.
„Tie technológie, systémy a elektronické náramky sú teraz v skúšobnom režime – vychytávame chyby. Zatiaľ je to ale v pohode. Keby sa niečo vyskytlo, subdodávatelia sú pripravení zasiahnuť,“ povedal primátor. S návštevnosťou sú spokojní, záujem je citeľný. „Včera tam bola tržba 1 300 eur. Máme to nastavené tak, že ak by denná dosahovala tých tisíc eur, bolo by to veľmi dobré,“ konštatoval. Novinka podľa neho láka aj rôzne firmy, ktoré si tam chcú kupovať vyhradený čas.
„Napríklad hodinu za 300 eur," podotkol. „No a pre pracovníkov domu sociálnych služieb kúpil zamestnávateľ 27 permanentiek. Takže je to rôzne. Niekomu stačí verejné plávanie, iní uprednostňujú samostatné rezervovanie bazéna či dráhy," poznamenal.
Unikátom je, že plaváreň postavilo mestečko so 7-tisíc obyvateľmi nezvyčajne rýchlo. „Nikto neveril, že za sedemnásť mesiacov od poklepania základného kameňa už bude stáť. Stihli sme to a veľmi by som si prial, aby si ju ľudia obľúbili. Aby ju vyhľadávali v prvom rade na relax, zároveň si zveľaďovali zdravie a deti si užili pohyb,“ hovorí primátor. Je presvedčený, že fungovať to tam bude rovnako dobre ako hokejová hala s ľadovou plochou, ktorú mesto prevádzkuje a nemá núdzu o korčuliarov.
Bazén ako prvé otestovali dlhoročné reprezentantky Slovenska v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková. Na slávnostnom otvorení nechýbala ani županka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. „Množstvo energie sa zúročilo do krásneho športového stánku. Verím, že tak, ako sa darí v Liptovskom Hrádku iným športom, bude to tak aj s plávaním,“ uviedla. O tom, že v malom mestečku to naozaj „žije“, svedčia aj tamojšie volejbalistky, ktoré súťažia v extralige. No a už spomínaná ľadová plocha tam umožňuje „rast“ talentovaným hokejistom či krasokorčuliarom.
Poslanec ŽSK, zároveň aj mesta Liptovský Mikuláš, Michal Paška pripomenul, že so snom postaviť v Liptovskom Hrádku plaváreň sa mu tamojší primátor zdôveril asi pred štyrmi rokmi. „Hoci sme Mišo malé mesto, už by sme si mali trúfať aj na veľké projekty," zacitoval jeho vtedajšie slová. „Viem, koľko pán primátor na celom projekte makal, to by ste museli zažiť. Úprimne blahoželám obyvateľom a celému regiónu Horného Liptova k modernému športovisku," povedal Paška.
Desaťtisíce návštevníkov
V poprevratových časoch je Liptovský Hrádok len druhým mestom, kde vyrástla úplne nová plaváreň. Vlani v septembri otvorili takúto novinku aj v Lučenci, pričom ju budovali od roku 2022. Pochváliť sa môže najmodernejšou úspornou technológiou s prvkami fotovoltiky. Nerezový 25-metrový bazén so šiestimi dráhami má hĺbku od 1,1 do 1,6 metra. Nechýba tam tiež detský bazén s vodnými atrakciami. K dispozícii je wellness so saunami a vírivkou. Do budovy vedie aj bezbariérový vstup, kapacita je pre 150 osôb.
Primátorka Lučenca Alexandra Pivková to označila za ich najrozsiahlejší projekt ostatných dekád. Celkové náklady sa vyšplhali na 5,7 milióna eur. Od Fondu na podporu športu dostali dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. Tamojšia krytá plaváreň je situovaná na Športovej ulici. V jej blízkosti sa nachádza mestské kúpalisko, tiež zimný a futbalový štadión.
Za prvý rok prevádzky tam zaznamenali viac ako 35 700 návštevníkov z celého Novohradu. Priestory poskytli, okrem verejnosti, pre 22 školských plaveckých kurzov, ktoré absolvovali žiaci z Lučenca a okolitých obcí. „Uskutočnili sa tu plavecké preteky žiakov základných a stredných škôl, tiež Plavecký maratón mesta Lučenec," hovorí manažér mestskej plavárne Ivan Matejka.
„Od novembra minulého roka tu funguje kurz organizovaný pre deti od sedem rokov, ktorý pokračuje aj po letnej prestávke. Od marca do júna prebiehal tiež plavecký kurz zastrešený mestom. Od apríla sa veľmi úspešne rozbehol Plavecký klub Lučenec, ktorý má už vyše sto členov – možno medzi nimi rastú budúci šampióni,“ dodal Matejka.
„Nová mestská plaváreň je jedným z mála športových zariadení svojho druhu postavených na Slovensku za ostatné desaťročia,“ podčiarkla Pivková. „Ako stavba zaradená medzi športovú infraštruktúru národného významu prispieva k rozvoju plaveckých športov, poskytuje priestor na sústredenia a umožňuje organizáciu súťaží na vysokej úrovni,“ uzavrela.