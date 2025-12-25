Geografický stred Európy „strážia“ kapucíni. Návštevníkov vítajú aj počas sviatkov, ich unikátny betlehem láka rodiny a turistov

Kláštor františkánskeho mužského rehoľného spoločenstva, čiže kapucínov, vyrástol neďaleko obce Kremnické Bane v roku 1998. Stojí v bezprostrednej blízkosti stredovekého Kostola sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia, ktorého veža je označovaná ako stred Európy. Nachádza sa len kúsok od hlavného ťahu v smere z Kremnice do Martina, na odbočke vedúcej do obce Krahule. O tom, že ide o výnimočné miesto, hlása tabuľka pri ceste.
S blížiacimi sa Vianocami nás premohla zvedavosť s tým, či je možné za múry kláštora nahliadnuť a zistiť, ako tam kapucíni fungujú. Čo je vlastne ich náplňou a ako prežívajú adventné obdobie či samotné sviatky? Zvlášť nás zaujímala tradícia betlehemov, ktorú priniesol ich duchovný otec – svätý František z Assisi.
Dohodnúť si stretnutie nebol problém, „šéf“ kláštora ochotne súhlasil. Privítal nás deň pred Mikulášom – v doobedňajších hodinách. Strávili sme, v príjemnom rozhovore, zhruba dve hodiny. Rozprávať by sme sa však dokázali aj oveľa dlhšie, čas plynul neuveriteľne rýchlo.
Európa potrebuje modlitbu
Predstavený – brat Marián Turňa, si k nám vlastne len „odbehol“ od práce v pivnici, ktorú práve maľoval. Bratia kapucíni si totiž každý deň, pri spoločných raňajkách, rozdeľujú robotu. „Momentálne sme tu šiesti, z nich štyria päťdesiatnici a dvaja šesťdesiatnici. Jeden spolubrat teraz napríklad robí v dielni stolárčinu. Ďalší dvaja išli niečo nakupovať,“ reagoval s úsmevom na našu poznámku, že je tam ticho, ktoré by sa „dalo krájať“. Vysvetlil, že v minulosti ich tam zvyklo byť viac.
„Postavené to tu bolo ako noviciátny dom, takže tu bývalo aj štrnásť bratov,“ pokračoval. Ozrejmil, že noviciát tam bol do roku 2018, no „povolaní“ už bolo málo, takže záujemcovia teraz môžu túto prípravnú etapu na vstup do rehole absolvovať len v talianskej Tortone. „Mladí ľudia v súčasnosti dosť neskoro dozrievajú. Takisto, ako neskoro vstupujú do manželstiev, prípadne vôbec, prejavuje sa to istým spôsobom tiež na povolaniach. Zrejme majú strach prijať takúto zodpovednosť,“ konštatoval.
„Ja som bol už v noviciáte, keď som oslavoval svoju dvadsiatku. Niektorí si to možno ani nevedia predstaviť, že v tom veku urobí človek taký zásadný životný krok. Ja ale vôbec nebanujem. V mladosti robia ľudia takéto rozhodnutia oveľa ľahšie. Potom sú už príliš prešpekulovaní," zhodnotil pobavene.
„Takže zostali sme už len komunitou, ktorá to tu udržuje,“ pokračoval. „V mestách sú väčšie komunity, v Bratislave je možno aj dvadsať bratov. Kláštory máme tiež v Žiline, Pezinku a vo viacerých dedinách. V obci Poniky sú napríklad len traja, v Hriňovej piati,“ objasnil.
„V Kremnických Baniach som štyri roky. Prišiel som sem z Pezinka, kde som pôsobil dvanásť rokov. Bola to pre mňa veľká zmena, ale je to tu podstatne komornejšie a oddychovejšie,“ hovorí predstavený.
„Tým, že je to mimo mestského ruchu, ale aj centra dediny, teda na samote, je to taký dom modlitby. Fakt, že sa nachádza priamo v strede Európy, je možno aj nejakou symbolikou – lebo veď tento kontinent určite potrebuje modlitbu. Zvlášť keď vidíme, kde to v Európe všetko smeruje. Pán Boh jednoducho musí osvietiť rozum mnohým ľuďom,“ mieni. „Samozrejme, myslíme tiež na spoločenské veci s tým, že toto je miesto, z ktorého by mohla prúdiť Božia milosť,“ povedal.
Potvrdili to talianski inžinieri
Polohu geografického stredu Európy si nárokujú viaceré štáty a ich lokality, už roky sa o tom vedú spory. Takto sa medzi sebou „naťahujú“ Litva, Poľsko, Česko či Nemecko. Samozrejme, Slováci sú presvedčení, že je to práve v Kremnických Baniach.
„Sám som prekvapený, aké je to tu populárne. Neraz nám tu zaklopú aj náhodní okoloidúci, tiež zámerne sem smerujúci turisti. Mali sme tu už návštevníkov z Francúzska, Nemecka a iných krajín. Aj neveriaci, keď sem prídu, hovoria o zvláštnej energii, vyššej sile, ktorú tu cítia,“ priblížil brat Marián. Niektorí si podľa neho len prezrú okolie a zastavia sa pri veľkom kameni, na ktorom je tabuľka oznamujúca stred Európy.
„Iní nám tu zazvonia, že chcú vidieť aj kostol, v ktorom ich potom radi sprevádzame. Zastavujú sa tu aj skupiny či zájazdy, ktoré sa nám vopred nahlásia," ozrejmil. Neraz prichádzajú tiež deti zo škôl v prírode v susedných Krahuliach. „Od nich som sa dozvedel, čo ma milo prekvapilo, že o tomto mieste už vedeli, lebo sa o ňom učia v rámci vlastivedy," podotkol.
Nestalo sa to len tak, že by na Kremnických Baniach niekto zapichol palicu a povedal – tu je stred Európy. „Opiera sa to o zaujímavý príbeh, ktorý siaha do stredoveku,“ upozornil predstavený. „Keď tu v 13. storočí začali ľudia stavať kostol, na priľahlom kopčeku, tak všetko, čo cez deň vybudovali, vždy v noci niekto zrútil. Chlapi to teda začali strážiť a zrazu sa im zjavil anjel. Povedal im, aby kostol postavili na ním vyznačenom mieste, lebo práve tam je stred Európy. No a tak sa stalo,“ vysvetlil pripomínajúc, že ten unikátny bod sa nachádza pod vežou chrámu.
Táto legenda sa šírila a prežila medzi obyvateľmi dodnes. „No a keď sa stavala železničná trať Zvolen – Vrútky, ktorú projektovali talianski inžinieri, zrejme im to tunajší ľudia spomenuli. Oni to potom začali preratúvať a naozaj označili vežu kostola ako stred Európy,“ opísal udalosť z roku 1872.
Kontemplácia aj bežné rozhovory
Nasledovatelia svätého Františka majú regule, z ktorých vychádza, že ich náplňou je žiť evanjelium. Sám legendárny taliansky svätec ho žil dosť radikálne. „Snažíme sa ho aj šíriť. Keby sme to chceli voľne preložiť, je to vlastne radostná zvesť. Je dôležité odovzdávať ju ľuďom zvlášť v dnešnej dobe, keď do seba nasávajú množstvo negatívnych informácií. Vidíme, akí sú z toho rozladení, rozbití a nepokojní. Evanjelium je niečo, čo človeku dáva nádej,“ podčiarkol náš sprievodca. Snažia sa ho hlásať rôznymi formami.
„Či už prácou v kostoloch v podobe kázania, slúženia svätých omší, ale aj spoveďami, kde s jednotlivcami prichádzame do osobného kontaktu. Vnímame ich problémy a podobne. Prichádzajú sem za nami aj ľudia na bežné rozhovory alebo tí, čo si potrebujú oddýchnuť,“ poznamenal. Keďže kláštor v Kremnických Baniach je dosť veľký, celý jeden trakt je hosťovský – so šiestimi izbami. Vedia tam teda ubytovať aj menšie skupiny a poskytnúť priestor na načerpanie síl.
„Chodia k nám rôzne vekové kategórie, muži aj ženy. Poskytneme im nocľah, stravu aj duchovné služby. Príspevok je na dobrovoľnosti, môžu aj nemusia nám ho dať,“ tvrdí. Vzápätí poukázal na ďalší vyhľadávaný objekt. „Máme tu tiež pustovňu. Je to taká chatka zašitá neďaleko v lesíku, kde človek môže pobudnúť úplne sám. Nie je tam elektrina ani voda, takže sa úplne odreže od sveta,“ podčiarkol.
Samozrejme, poslaním kapucínov je aj kontemplácia. „Veď preto sme vstúpili do rehole, aby sme mali úzky vzťah s Bohom. To je skôr náš vnútorný život a ten vonkajší záleží od prostredia, v ktorom sme – reagujeme na jeho prítomnosť," vraví brat Marián. Zdôraznil, že nechcú byť len teoretici, ktorí o Bohu pekne rozprávajú, no v skutočnosti sú od neho vzdialení.
„Vnímame ho všade. Zvlášť v tomto prostredí, teda aj v prírode. František obdivoval všetko stvorenie od rastlín, cez zvieratá až po ľudí. Samotný človek je veľkým zázrakom a takto nejako to cítime,“ povedal.
Osemsto rokov od Greccia
Adventné obdobie prežívajú kapucíni v radostnom očakávaní príchodu Spasiteľa. Zintenzívňujú sa spovede, o ktoré je väčší záujem ako inokedy. „V okolitých dedinách začíname spovedať ráno a končíme o štvrtej poobede. Je to nápor, ale jasné, že je tam aj osobné prežívanie. S ľuďmi sa stále rozprávame, prečo a o čom sú Vianoce,“ hovorí predstavený. Opäť sa pritom vrátil k svätému Františkovi.
„On vnímal narodenie Pána Ježiša ako ohromné znamenie lásky, čo vyvrcholilo v talianskej dedinke Greccio. Práve tam ako prvý na svete urobil, v roku 1223, živý betlehem,“ spomenul miesto zrodu populárnej kresťanskej tradície. Zobrazil ho s ľuďmi, ktorí tam priviedli aj zvieratká. Na základe toho sa to potom začalo šíriť aj v podobe vyrezávaných figúrok z dreva.
S takýmto nápadom prišiel svätec tri roky pred svojou smrťou. „Jeho kontemplácia ho doviedla k vnímaniu zázraku vtelenia, v čom je kresťanstvo jedinečné. Nie je to len viera v nadprirodzeno, ktoré niektoré náboženstvá vnímajú iba ako nejakú energiu, harmóniu, prírodu. Nevedia to pomenovať, len sa dohadujú, že ide o niečo veľké, krásne, silné. Stále je to ale len hľadanie,“ podotkol kapucín.
„Nám sa však Boh zjavuje a najväčší prejav jeho dobroty je, že sa stal človekom. Slovo, ktoré nikto nebol schopný rozumom, mysľou ani poznaním obsiahnuť, sa zrazu stalo telom. Tak sa nám priblížilo, že sa pre nás stalo hmatateľným, poznateľným. Vieme s ním komunikovať,“ priblížil s tým, že vlastne len nedávno sa slávilo 800 rokov od prvého betlehema. V kláštore vraj žiadny špeciálny nemajú ale, samozrejme, nechýba.
„V kaplnke máme Jezuliatko a v kostole, pred oltárom, jasličky so Svätou rodinou, ktoré inštalujeme až na Štedrý deň, kedy začínajú Vianoce. Nemôžeme predsa predbiehať advent," pripomenul. Zároveň nám ukázal fotografie z minulých sviatkov, ktoré tieto výjavy zachytili. Napriek jednoduchosti sú naozaj pôsobivé. A ako trávia samotný sviatočný deň?
„S bratmi si porozdeľujeme úlohy. Niektorí pripravujú v kuchyni slávnostné jedlo, ďalší zdobia stromček a rozložia betlehem s jasličkami. Samozrejme, medzitým je to sprevádzané modlitbami. No a na polnočnú nám sem, do kostola, prichádzajú ľudia nielen z farnosti, ale aj zo širšieho okolia,“ uzavrel.