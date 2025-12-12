Pravda Správy Regióny Chlapca zranila explózia zábavnej pyrotechniky. Musel ísť v nemocnici pod nôž

Bratislavskí policajti prešetrujú prípad explózie zábavnej pyrotechniky, pri ktorej utrpel zranenia 14-ročný chlapec.

12.12.2025 13:36
„Prípad sa v uplynulých dňoch stal v treťom bratislavskom okrese,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

„Podľa doterajších informácií 14-ročný chlapec si zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky. Pri manipulácii s ňou však došlo k jej explózii a chlapec utrpel viaceré zranenia hornej končatiny, ktoré si vyžiadali prevoz a následne chirurgický zákrok v nemocnici," priblížil.

Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. „V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby aj vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a s ním spojené oslavy jeho príchodu, zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou,“ vyzval policajný hovorca.

Viac na túto tému: #nemocnica #zranenie #zábavná pyrotechnika
