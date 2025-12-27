Rozprávkový svet plný drakov, elixírov a tajomných bytostí. Slovenský Rokfort láka deti aj dospelých do čarovného sveta

Prvú miestnosť originálnej zážitkovo-interaktívnej expozície v Nemeckej otvorili v nevyužitých priestoroch bývalej obecnej školy už v decembri 2023. Ruku k dielu priložili aj talentovaní umelci z Centra nezávislého vizuálneho umenia z Banskej Bystrice, ktorí to tam pretvorili na fantazijné miesto pre všetky vekové kategórie.
Rozprávky sa tam menia na skutočnosť, pričom úvodná časť projektu predstavuje čarovný les plný tajomných bytostí a magických rastlín. Atmosféru dotvárajú svetelné a zvukové efekty, ktoré v ľuďoch vyvolávajú tajomnosť aj dobrodružstvo zároveň.
Druhá časť zavedie návštevníkov k strážcovi pokladu – mohutnému drakovi. Tento rozprávkový tvor obrovských rozmerov leží vo svojom údolí na poklade – teda na zlate vyťaženom z bohatých baní Banskobystrického kraja. Po splnení neľahkej úlohy, ktorá je pre zvedavcov pripravená, sa im drak odvďačí svojou priazňou. Čo konkrétne v takom prípade nastane, zostáva prekvapením.
Čarodejnícky svet
Nedávno sprístupnili tretiu miestnosť, ktorá odhaľuje Učebňu elixírov. Po vstupe do nej človek nadobudne pocit, že sa ocitol v čarodejníckom svete Harryho Pottera. Dominantou priestoru je obrovský kamenný kozub, v ktorom tlie prastarý oheň udržiavaný kúzlom večného plameňa.
V tomto Potterovom svete sa prelína vôňa elixírov, šepot starých kúziel a tajomná energia dávnych čarodejníkov, ktorá vťahuje priamo do srdca Rokfortu – za jeho hradné múry. Návštevníci sa tak aspoň na chvíľu stanú jeho obyvateľmi.
Nechýbajú police plné flakónov, ampuliek a tajomných ingrediencií, z ktorých kedysi vznikali mocné elixíry v bublajúcom kotlíku. Z neho stúpa para meniaca farby podľa nálady prítomných čarodejov. Nad ňou je osvetlený strop s lietajúcimi sviečkami. Úlohou študentov – čarodejníkov je odhaliť skrytý kľúč vedúci do tajného priestoru, kde sa ukrýva Triediaci klobúk – ten rozhodne o ich osude.Čítajte aj Stredoveký mechanizmus stále funguje. Košický hlavný oltár po rokoch sprístupnil vzácny adventný cyklus
Deti v múzeu reagujú na jednotlivé úlohy s nadšením – nahlas hútajú a špekulujú, ako ich vyriešiť. Sledovať ich komunikáciu pri tom, ako sa snažia prejsť cez jednotlivé stanovištia, je tiež zábavné. „Nejde to. Prosím, prosím, otvor sa,“ vykrikovala skupinka chlapcov a dievčat popri tom, ako hľadali správny kód na otvorenie kovového zámku. O chvíľu nato sa presunuli k dymiacemu hrncu.
„Tu je ten klobúk,“ ukázala paličkou na bublajúcu nádobu jedna zo školáčok. Niekoľkí ďalší kamaráti jej pritom ochotne asistovali. „Ešte si to musíš poriadne prečítať,“ radili, ako má postupovať. Vyrušiť sa pri tomto dobrodružstve nenechali ani na chvíľu.
Pozoruhodný projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Horehronie. Jej výkonná riaditeľka Petra Ridzoňová Hlásniková vysvetlila, že umelci začali pracovať na tretej rozprávkovej miestnosti od marca tohto roka. Celé to stálo 10-tisíc eur, z nich 7-tisíc naň putovalo práve z ich agentúry.
Rozprávkový dom
Priestor venovaný najnovšej tematike prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. „Samotnej inštalácii interiérových prvkov a kulís z polystyrénu, laminátu, spracovanej kameniny, tiež nasvieteniu a nazvučeniu miestnosti, ktoré spoločne umocňujú atmosféru, predchádzala kompletná príprava – od vyčistenia miestnosti, cez vyliatie podlahy až po tematické vymaľovanie stien,“ priblížila Rizdzoňová Hlásniková.
Samotná obec Nemecká investovala do atrakcie z vlastných zdrojov 3-tisíc eur. Starosta Branislav Čižmárik potvrdil, že toto múzeum im prináša zviditeľnenie aj viac turistov. „Z blízkeho aj širokého okolia. Prichádzajú sem ľudia z celého Slovenska, no tiež zo zahraničia – z Čiech aj mimo Európy. Je to rôznorodé,“ zhodnotil.
„Samozrejme, prináša to aj zvýšenie nákladov na udržovanie tejto starej budovy. Darí sa to však vykryť zo zisku na vstupnom, ktorý táto aktivita prináša,“ pokračoval starosta. Objasnil, že aktuálne sa v spomínanom objekte nachádza tiež obchod, no snažia sa, aby postupne, po ďalších rekonštrukciách, slúžila budova len pre účel tejto atrakcie. „Čakajú nás ešte dve či tri etapy, v rámci ktorých by sme chceli prerobiť ďalšie podkrovie, tiež celú fasádu aj s okolím. Aby to už z diaľky vyzeralo, na prvý pohľad, ako rozprávkový dom,“ dodal.Čítajte aj Plaváreň v mestečku na Liptove vyrástla expresne rýchlo. Záujem o ňu je veľký, hlásia sa firmy aj bežná verejnosť
Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Beljak uviedol, že postupné vytváranie rozprávkových miestností v Nemeckej určite ocenia všetci návštevníci regiónu, ktorého ponuka je prioritne orientovaná na outdoorové vyžitie.
„A to napríklad v prípade nepriaznivého počasia. Celkovo témy rozprávok sú veľkým lákadlom pre rodiny s deťmi. Atraktívne spracovanie z dielne umelcov dáva predpoklad, že tieto miestnosti budú vyhľadávanou lokalitou na mape výletov v našom kraji,“ povedal Beljak.
Prevádzka tejto atrakcie spadá pod správu cestovnej kancelárie Heart of Slovakia, ktorá funguje pod záštitou Regiónu Horehronie. Rozprávkový svet je možné navštíviť vo vybraných termínoch, a to prostredníctvom rezervačného systému.