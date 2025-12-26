Zlatý nábytok Márie Antoinetty a makety Sochy slobody. Pozrite sa dovnútra kaštieľa, kde sa spája noblesa s poľovníckou tradíciou

Stavba v štýle neskorého baroka vyrástla uprostred Štiavnickej vrchoviny v roku 1744. Kaštieľ vo Svätom Antone, s rozsiahlym anglickým parkom, dal postaviť gróf Andrej Koháry ako rodové sídlo. Stal sa symbolom šľachtického vkusu, pohodlia a poľovníckej tradície. Od roku 1985 je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.
Po Koháryovcoch ho zdedila rodina Coburgovcov – medzi nimi aj bulharský cár Ferdinand. Aj vďaka nemu niesol kaštieľ vždy nádych európskej noblesy a prepojenia slovenských dejín s tými svetovými.
Interiéry si dodnes zachovali autentický charakter – od pôvodného zariadenia cez cenné umelecké predmety až po unikátnu poľovnícku expozíciu, ktorá patrí k najväčším v Európe. Tento kaštieľ nie je len múzeom, ale živým svedkom doby, v ktorej sa prelínala moc, umenie a príroda.
„Každá sála, obraz či roh tohto miesta má svoj príbeh. Stačí len vstúpiť a počúvať,“ tvrdia zamestnanci, ktorí sa o pamiatku starajú. Zároveň prezradili, aké nezvyčajnosti sa za jeho múrmi skrývajú. Niektoré by sme v tejto historickej budove naozaj nečakali.
Záhada zamurovaného okna
Svätoantonský kaštieľ je stavba, o ktorej sa hovorí, že je v nej ukrytá kalendárna symbolika. Má 365 okien, 52 komnát, 12 komínov, 7 arkád a 4 vchody. Jeho majitelia, Koháryovci a Coburgovci, v ňom zanechali veľké bohatstvo kultúrnej či umeleckej hodnoty. K vzácnostiam patrí napríklad Rímsky salón pomenovaný podľa búst rímskych cisárov namaľovaných na textilných tapetách. Tie boli celkovo, všade v kaštieli, robené na mieru. Jednu z nich, práve s motívom rímskych cisárov, veľkostne upravovali až priamo v salóne. Stalo sa tak pravdepodobne v 19. storočí.
„Svedčia o tom tri fakty – neprirodzene odrezaná spodná časť, „zahnutý“ Caligula v rohu a zamurované okno. Ručne maľovanú tapetu z prvej polovice 18. storočia by bola škoda prestrihnúť, a tak sa rozhodli, že radšej zamurujú jedno okno,“ prezradila Michaela Terenová z marketingového oddelenia múzea.
Okien má vraj táto historická budova aj tak viac než dosť. Keby ste ich teda, na západnom krídle, zrátali zvonka, napočítali by ste číslo devätnásť. Zvnútra ich je však len osemnásť. Za záchranu spomínanej vzácnej tapety, ktorá bola silne poškodená v roku 1959 pri zrútení stien, dostal o štyri dekády neskôr reštaurátor Ján Hromada prestížne ocenenie.Čítajte aj Nedostatok personálu riešia neštandardným spôsobom. Chýbajúcich lekárov chcú do nemocnice prilákať bytmi
Skvostom expozície je tiež zlatý nábytok v štýle Ľudovíta XVI., ktorý bol svadobným darom francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty. Dostala ho od svojej matky, cisárovnej Márie Terézie, no napokon skončil vo Svätom Antone. V tridsiatych rokoch 20. storočia ho na dražbe v Paríži získal Ferdinand Coburg. Návštevníci si tam vďaka tomu môžu vychutnať pohľad na unikátne kúsky vyrobené z lipového dreva zdobeného 24-karátovým zlatom.
Ukážkou prepychu tej doby je aj Zrkadlový salón, kde sú do dreveného obkladu vsadené zrkadlá a olejomaľby z 18. storočia. Luxus v kaštieli podčiarkuj viac ako šesť benátskych zrkadiel, pričom jedno z nich visí aj v spálni Filipa Coburga. Je všeobecne známe, že také zrkadlá sa začali vyrábať na benátskom ostrove Murano v 16. storočí. Preslávili sa svojou krásou, ručne brúseným sklom a bohato zdobenými rámami. V súčasnosti sú symbolom elegancie a umeleckého remesla.
Vzácne historické fotografie
„Ak ste už navštívili naše múzeum, zamýšľali ste sa nad tým, prečo sú na detskom koči, ktorý tíško oddychuje na jednej z kaštieľskych chodieb, predné a zadné kolesá v rôznych priemeroch?“ pýtajú sa nás zamestnanci múzea upozorňujúc na ďalšiu kuriozitu. Na otázku vzápätí aj odpovedajú. „Sú na to hneď dva dôvody. Prvým je, aby bolo s kočom možné chodiť do kruhu. Druhým, tým podstatnejším, je bezpečnosť – takýto koč sa totiž nerozbehne dolu kopcom,“ objasnili.Čítajte aj Kto vyhrá svetelný duel? V Mikuláši inštalovali bombastickú vianočnú výzdobu, chcú ňou konkurovať Popradu
Za pozornosť stojí tiež kreslo pre zaľúbených v Dennom salóne vybavenom v štýle biedermeier (s dôrazom na útulnosť, praktickosť a striedmu eleganciu). Tête à tête je výraz, ktorým sa označujú pohovky pre dvoch určené na dôverné rozhovory. Exponát vo Svätom Antone pochádza z 19. storočia, pričom ide o pôvodný mobiliár po Coburgovcoch.
„Zaujímavý esovitý typ kresla umožňuje dvom osobám sedieť oproti sebe zoči – voči, podľa toho dostalo aj názov. Tête à tête sa používa na opis intímneho rozhovoru medzi dvoma ľuďmi doslova „hlava na hlave“. Priehradka sa dala vybrať a spolusediaci boli k sebe bližšie,“ vysvetlila Terenová s tým, že prvé takéto nábytky sa objavili vo Francúzsku v 18. storočí.
Zastúpenie má vo svätoantonskej pamiatke aj ikonická Socha slobody, ktorej časti boli zhotovené vo Francúzsku pod vedením sochára Frédérica Augusta Bartholdiho. Do Spojených štátov amerických ich previezli a spojili v jeden celok v roku 1886.Čítajte aj Plaváreň v mestečku na Liptove vyrástla expresne rýchlo. Záujem o ňu je veľký, hlásia sa firmy aj bežná verejnosť
„Na chodbách kaštieľa sa nachádzajú fotografie zo stavby Sochy slobody,“ vysvetlila Terenová. „Pravdepodobne ich sem doniesol Filip Coburg z Paríža. Dokumentujú realizačné práce v dielňach na soche. Viaceré fotografie zaznamenávajú makety, respektíve konštrukcie, ktoré Bartholdi vytvoril v rôznych veľkostiach. Podľa týchto makiet nakoniec realizoval samotnú sochu odetú do medených plátov,“ priblížila. K historicky zaujímavým fotografiám patria najmä pohľady do dielní. „Kde nás zaujme najmä merítko medzi postavami a fragmentmi samotnej sochy,“ doplnila.
Celkovo je toho v kaštieli na obdivovanie neúrekom – nechýba ani kaplnka či poľovnícka expozícia, ktorá vznikla na prízemí budovy. Jej začiatky siahajú do roku 1962, odkedy je objekt prístupný ako múzeum. No a v prípade pekného počasia ponúka možnosť na krásne prechádzky rozľahlý park, ktorý voľne prechádza do lesa. Je v ňom množstvo zákutí s dvomi jazierkami, drevenými mostíkmi, lavičkami, vyrezávanými zvieratkami či umelou jaskyňou.