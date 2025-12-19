Najžiarivejší dom na Slovensku? Ledková atrakcia uprostred dediny láka miestnych aj cezpoľných

O vianočne vyzdobenom dome, ktorý obdivujú nielen dedinčania, ale aj ľudia z iných miest, sme počúvali pochvalné „ódy“ už dlhšie. Teraz sme neodolali a tiež sme sa naň išli pozrieť osobne. Nájsť ho nebol problém – jeden z miestnych nás spoľahlivo usmernil, takže sme k nemu dorazili na „prvý šup“. Zistili sme, že ľudia naozaj nepreháňajú, no keby sme to chceli robiť my, len by sme konštatovali, že nás takmer oslepilo.
Už keď sme sa k svojmu cieľu blížili bolo jasné, že celá dedina žije Vianocami. Krásnu výzdobu na svojich domoch tam majú viacerí, no na ten konkrétny sa „nedoťahujú“. My sme si ho obzerali s pocitom, že sme zrazu v inom svete. Svetielka – blikajúce či statické, sú všade. Na balkóne, streche, zábradliach, garážovom prístrešku aj v záhrade. Vyzdobené sú nimi stromy, kríky aj malé jazierko, v ktorom plávajú okrasné ryby. Nechýbajú postavičky žiariacich sobov, anjelov, snehuliakov a rôznych škriatkov.
Kým sme postávali pri dome a nevedeli, na čo sa skôr zamerať, prešlo popri ňom niekoľko áut. Spomalili a ich posádky sa na túto atrakciu pozerali s neskrývaným záujmom. Medzi nimi sme si všimli napríklad aj „ešpézetku“ z Banskej Bystrice. Prešli popri nás však aj miestni chlapci, ktorých kreativita bola tiež zjavná – svoje bicykle a kolobežky mali vyzdobené vianočnými svetielkami. Dotváralo to atmosféru blížiacich sa sviatkov a zároveň potvrdilo, že táto dedina nimi naozaj žije.
Inšpirácia z Francúzska
Natrafili sme aj na pár dobre naladených susedov, ktorí s úsmevom komentovali, že Vianoce bez tejto výzdoby si už ani nevedia predstaviť. To, že výrazne osvetľuje ulicu, im absolútne neprekáža. Práve naopak – každoročne netrpezlivo čakajú, kedy to tam už „zapália“. Po niekoľkých minútach nášho „monitoringu“ sme sa rozhodli pri dome zazvoniť. Dvere otvorila domáca pani, ktorá po našich úvodných slovách bez váhania súhlasila a ochotne porozprávala, ako jej ľadové kráľovstvo vzniklo.
„Veľmi sa z neho teším. Postupne to vytváram odkedy tu bývame. Začala som v roku 1990 od vchodu cez balkón, strechu, až sa to rozširovalo do záhrady. Robím to najmä pre seba, moju rodinu, všetkých z našej dediny, širokého okolia, jednoducho pre ľudí, ktorých mám rada,“ povedala Ľubomíra Holosová.
Inšpiráciu si doniesla z Francúzska. „Mám tam tetu a keď sme ju navštevovali, videla som tam tú nádhernú výzdobu. V čase, keď u nás ešte taký výber nebol, tam krásne žiarilo Champs-Elysées, jednoducho všetko,“ spomína na prvotný impulz. „Prvé svetielka nám doniesol kamarát z Indie. No a odvtedy stále pribúdali,“ konštatovala.Čítajte aj Sliač stále pátra po príčinách povodne. Primátorka ukazuje na vojenské letisko, Kaliňák hovorí o povrchnom prístupe
Samozrejme, bez nadšenia jej najbližších by to nešlo. S inštaláciou jej pomáhajú manžel Miroslav a syn Kristián. „Ľubka je vianočné dieťa, tieto sviatky má rada odmalička. Ja mám pre to pochopenie, zdieľame to spolu. Mojou úlohou je zabezpečiť tú technickú časť – musím poprepájať a pozapínať množstvo káblov či predlžovákov,“ prezradil nám Miroslav. Človek by si pomyslel, že také množstvo ozdôb podstatne zvýši spotrebu elektrickej energie, čo sa zrejme odrazí aj na platbách. „Jasné, že to zoberie nejakých pár kilowwat viac, ale sú to ledkové svietidlá, takže nejde o žiadnu zásadnú sumu,“ zhodli sa Holosovci.
Reakcie ľudí sú podľa Ľubky veľmi radostné. „Tešia sa všetci, najmä deti. Mňa zase teší to, že oni majú radosť. Naše tri vnúčence si to tiež naplno užívajú. Starší syn býva s rodinou v Plzni, ale Vianoce často trávia u nás,“ hovorí. Vzápätí potvrdila, že okoliu to neprekáža. „Suseda Janka, ktorá je oproti, sa zase teší, že na ulici je lepšia viditeľnosť a nemusí sa báť. Ona prvá sa pýtala, kedy už začneme svietiť,“ poznamenala veselo.
Punč pre celú ulicu
So zdobením začína vždy už v polovici októbra. Odštartuje to v interiéri, kde to má tiež krásne naaranžované. Pokračuje vonku umiestňovaním svetielok v období, keď je ešte teplejšie. „Aby sa nepotrhali drôtiky,“ zdôvodnila Ľubka. Potom príde na rad živá čečina, ktorou má bohato zdobené zábradlie, schody, múriky aj rôzne dekorácie. Pravidelne jej ju dodáva príbuzný, ktorý ju orezáva z ihličnanov vo svojej záhrade.
Medzi jej dekoráciami každoročne niečo pribudne – najnovšie je to socha dámy s bicyklom, ktorá oddychuje pri plote domu. „Kým som ju sem dostal, dalo mi to zabrať. Váži viac ako 350 kilogramov,“ zasmial sa jej manžel. Aktuálne vyrába aj vianočnú schránku, ktorú namontuje v najbližších dňoch. Najväčšou srdcovkou jeho polovičky je ale drevený Pejko.
„Je to vlastne hojdací koník, má už viac ako polstoročie. Vyrobil ho kamarátov otec, keď sme ešte my boli deťmi. Mal ho na povale, bol už v dosť zlom stave. Tak som to zreštauroval a teraz krásne dopĺňa našu výzdobu,“ povedal Miroslav. Koľko ich to celé za tie roky stálo, radšej ani nepočítajú. „Berieme to tak, že ide o naše hobby, inak sa nad tým nezamýšľame. No a veľa aj dostávam ako darček, keď mám sviatok,“ vraví Ľubka.Čítajte aj Kto vyhrá svetelný duel? V Mikuláši inštalovali bombastickú vianočnú výzdobu, chcú ňou konkurovať Popradu
Už na prvý pohľad vidieť, že všetko robí precízne – nič nie je prvoplánové. Jednotlivé kúsky majú svoje miesto, pôsobí to súmerne. Svetlá tiež nie sú pestrofarebné, dominuje studená biela. „Všetko sa dozdobuje tesne pred adventom. Svietiť sme zvykli začínať od Mikuláša, no keďže sami ľudia chcú, aby to bolo skôr, zapíname už koncom novembra,“ vysvetlila.
„Vždy pri tej príležitosti varíme na ulici punč, ktorým ponúkneme všetkých susedov. Vlastne každého, kto príde,“ priblížil Miroslav. Takto sa z toho stáva milá slávnostná udalosť. Domáca pani spresnila, že svietia denne od štvrtej poobede do deviatej večer. „Počas samotných Vianoc, samozrejme, aj dlhšie,“ podotkla. Celkovo nemajú problém s tým, keď im hocikto okoloidúci pri dverách zazvoní.
„Vyjdeme von a porozprávame sa s nimi. Veď ľudia by k sebe mali byť dobrí, nie? Nemali by sme po sebe zazerať, treba myslieť pozitívne. Zla je na svete už aj tak dosť,“ mienia manželia Holosovci. Nás dokonca pozvali aj priamo do svojho domu. Tam to tiež vyzerá priam rozprávkovo. Dominujúci je vysvietený kozub a stromček kúsok od neho. Všade naokolo sú ďalšie doplnky.
Kompletne to začínajú skladať vždy koncom januára. „Ide to rýchlejšie ako zdobenie. Všetko mám dôkladne označené, aby to o rok putovalo na presne to isté miesto. Uložené to máme v pivnici aj na povale,“ uzavrela Ľubomíra.