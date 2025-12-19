Dva darčeky pre košické sídlisko. Obyvateľov osvieži fontána aj oddychová zóna

Obyvatelia mestskej časti Dargovských hrdinov sa v budúcom roku môžu tešiť na novú fontánu v parku na Bašťovanského ulici, oddychová zóna pribudne na Clementisovej ulici. Ide o investíciu, ktorá je financovaná z eurofondov. Rozmenené na drobné, príspevok z európskych peňazí výške 495 000 eur odobrili ešte vo februári poslanci mestského zastupiteľstva. Spolufinancovanie mesta predstavuje výšku 8 percent.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček v uplynulých dňoch podpísal zmluvy so zhotoviteľmi, ktorí uspeli vo verejných obstarávaniach. Výstavbu fontány na Bašťovanského ulici bude mať na starosti spoločnosť USD Lučenec, ktorá zvíťazila s ponukou vo výške 212 181 eur s DPH. Nová fontána vyrastie na tom istom mieste, kde bola jej predchodkyňa.
Revitalizáciu verejného priestranstva na Clementisovej ulici zabezpečí spoločnosť Dryada garden z Oravského Veselého. Spomedzi troch predložených ponúk v súťaži uspela so sumou 321 281 eur s DPH. V súčasnosti je tu pomerne veľa stromov a zeleň, nechýba ani detské ihrisko a výbežisko pre psov. V oboch spomínaných prípadoch si firmy prevezmú staveniská na prelome januára a februára 2026. Revitalizácia oboch priestranstiev má byť hotová do konca budúceho roka.
„Teší ma, že už o pár týždňov začneme s ďalšími investíciami, ktoré skvalitnia verejný priestor a životné prostredie v našom meste. V Parku na Bašťovanského ulici bude osadená nová fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra, ktorá bude mať deväť trysiek umiestnených v zapustených zberných nádobách s efektným LED osvetlením. Okrem toho nám na verejnom priestranstve pribudne aj množstvo zelene," priblížil primátor podrobnosti.
Dotkol sa aj spomínaného skrášlenia ďalšieho priestranstva. „Neďaleko Clementisovej ulice chceme v rámci revitalizácie vytvoriť modernú rekreačnú plochu. Bude tam bohatá ponuka možností na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Vznikne pekný verejný priestor s veľkým podielom zelene, novými chodníkmi, verejným osvetlením a množstvom prvkov pre oddych. Cieľom je vytvoriť príjemné a pokojné miesto, v ktorom sa obyvatelia budú radi stretávať a relaxovať,“ upresnil Polaček.
S revitalizáciami je spokojný aj starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Dominik Babušík. „Revitalizáciu parku a novú fontánu na Bašťovanského ulici sme chceli riešiť v spolupráci so Správou mestskej zelene. Nakoniec to prevzalo mesto s pomocou eurofondov, čo ma teší," povedal starosta.
V súčasnosti je v meste rozpracovaných viacero zelených a modrých projektov, ktoré prispejú k skvalitneniu života obyvateľov a zmiernia následky dopadov klimatických zmien. Aj v týchto dňoch pracujú robotníci na Juhu pri regenerácii vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí, na Severe pri revitalizácii parku na Vysokoškolskej ulici, v Starom meste pri prácach na zazelenaní okolia Športovej haly Stará jazdiareň a na Západe pri revitalizácii Katkinho parku a výstavbe fontány. Na Sídlisku KVP taktiež vzniká nová fontána a revitalizuje sa priľahlé námestie medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova, v Ťahanovciach sa finišuje na dokončení tamojšej vodnej záhrady.
Magistrát chce v budúcom roku odštartovať ďalšie investície za zhruba 18 miliónov eur, ktoré majú zlepšiť životné prostredie v meste. Spomenúť možno začatie prác na znížení energetickej náročnosti budov materských škôl (MŠ) Kalinovská 9, Hečkova 13, základnej škole (ZŠ) Staničná 13 a Centre voľného času Domino na Popradskej ulici.
V týchto miestach na Clementisovej ulici v Košiciach vyrastie na budúci rok rekreačná zóna. V parku na Bašťovanského ulici pribudne nová fontána.
Nové zelené strechy pribudnú aj na budovách školskej jedálne ZŠ s MŠ Želiarska, v MŠ Juhoslovanská, MŠ Húskova a ZŠ Požiarnická. Na strechách Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici a úradu Mestskej časti Sever v Amfiteátri je naplánovaná inštalácia fotovoltických panelov.
Ďalšími projektami sú modernizácia kompostárne v Bernátovciach a inštalácia tepelného čerpadla v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch.