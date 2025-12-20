Milióny pre Novú tržnicu aj exkluzívny park namiesto Filiálky? Starosta ukázal ambiciózne plány, experiment však nebude ľahký

Nová tržnica, ikonické dielo moderny od architekta Ivana Matušíka, bola dlho vnímaná ako slabo využitý priestor, ktorý si ľudia zvykli obchádzať. Slúžila na predaj kradnutého tovaru a lacného alkoholu a na atraktivite jej nepridáva ani podoba Trnavského mýta s podchodom. Ten tiež napomohol k rozšíreniu kriminality. Tržnica upadala nielen pre nevábnosť mýta, ale aj kvôli blízkemu nákupnému centru, ktoré prevzalo funkciu nákupov aj gastra.
„Trnavské mýto je vnímané ako miesto, kde sa zdržujú nielen ľudia bez domova, ale aj drogovo závislí. V rámci bezpečnosti Bratislavy si myslíme, že by malo byť hlavným bodom záujmu mesta aj polície. Tá nám prisľúbila zvýšenú prítomnosť príslušníkov zboru, ale diskutujeme aj o detašovanom pracovisku priamo v tržnici,” priblížil starosta.
Postupne sa úrad zbavil nevhodných nalievarní alkoholu či predajcov kradnutého tovaru. Pribudlo viacero podnikov. Väčšinu prvkov v interiéri však zachovajú, nielen pre pamiatkarov, ale najmä aby sa zachoval charakter tržnice.
Oblasť však čaká výstavba nového Istropolisu a mestská časť pochopila, že tržnica musí do premeny zapadnúť. Prínos developmentu môže byť výrazný, keďže tržnicu bude mať hneď po ruke množstvo nových obyvateľov. Po tom, ako bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a mohla požiadať o príspevok, jej začalo vedenie venovať pozornosť.
Zbavili sa kasína aj nalievarní
Vnútorné priestory úrad vyčistil od nevhodných obchodov a prevádzok, čomu koniec koncov zodpovedal aj neplánovaný odchod kasína. Patrili medzi ne aj záložne a predajne alkoholu hneď pri vchode. Ničili povesť tržnice, zhoršovali kriminálne správanie v jej okolí a odrádzali od návštevy.
„Dialo sa tam to, čo sa neskôr začalo aj v okolí obchodného centra Nivy – nakradnutý tovar z Centralu zlodeji predávali záložniam, či iným obchodom. Mnohí nájomcovia ho odkupovali, čím prispievali k tragickej situácii v tržnici,” dodal Čupka s tým, že skončili aj prevádzky s rozlievaným vínom.
„Videli sme prázdny priestor bez ľudí, s prevádzkami, ktoré nedávali zmysel. Vedľa seba bola záložňa, nalievareň vína, potom predaj náhrobných kameňov a zase nalievareň vína. Cítili sme, že takto tržnica fungovať nemôže a pustili sme sa doslova do záchranných prác,” ozrejmil starosta s tým, že prevádzka išla do červených čísel po odchode kasína, ktoré platilo nájom 180-tisíc eur ročne. Ak by tržnicu zavreli, bolo by podľa Čupku náročné opäť ju otvoriť.
Vyhnaním problémových predajcov vznikol priestor pre náhradné prevádzky ako kórejské bistro Dosirak, vegánsky Fatcat či obchod so sirupmi. „Pripravujeme mestskú hubovú farmu, spolu s pekárňou a keramikou, no hlavne sa nám podarilo priniesť kultúrno-spoločenské podujatia,” priblížil ďalšie rozšírenie starosta Čupka. Snaží sa tým ľudí naučiť, že môžu tržnicu využiť na normálne nákupy a stretnúť sa v nej na bežnej káve, jedle či kultúrnej akcii.
Dovtedy podľa Čupku chodili do tržnice miestni dôchodcovia, ktorí nad pohárom vína sedeli väčšinu dňa, no nechodili tam mladšie ročníky a chýbala rôznorodosť návštevníkov. Referát potvrdil, že záujem o prenájom prevádzok rastie, rovnako ako dopyt po priestore na organizovanie koncertov, výstav, čítačok či workshopov.
Míľnikom sa stal Dobrý trh, udalosť známa z Panenskej ulice, ktorú zvykne hostiť aj Stará tržnica. Medzi Bratislavčanmi ide o veľmi populárnu udalosť plnú jedla a programu nielen pre deti. Do Novej tržnice podujatie prilákalo množstvo ľudí, niektorí v nej boli podľa prieskumov úradu prvýkrát od detstva. Podľa Martiny Goffovej z mestského úradu sa využitie budovy nezmenilo, iba doplnilo – najmä o kvalitnejšie gastro, čitáreň a detský kútik. Nejde však o ojedinelú akciu, v tržnici bol aj Urban Market s návštevnosťou 17-tisíc ľudí či prednáškové fórum TEDx a festival vína.
„Investovali sme do elektroinštalácie, pretože ako narastá počet nájomcov preťažuje sa sieť a bola potrebná úprava. Zároveň máme 150-tisícovú investíciu do budúceho eventového priestoru v suteréne, kde bola v 90. rokoch diskotéka a následne kasíno,” vymenoval Čupka s tým, že by v ňom mala byť koncertná hala, aj podujatia, ktoré sa nezmestia do novomestského Domu kultúry. Zároveň tam obnovili podnik.
Rekonštrukcia sa dotkla plášťa budovy, ktorý je sklenený a miestami zateká, rovnako tak strecha. Vedenie mestskej časti plášť zbavilo nánosov reklám, vonkajšok od starého autobusu zaparkovaného pred vstupom, ale aj balíkoboxov. Okrem toho pribudlo 40 kamier pre zvýšenie bezpečnosti (vnútri aj vonku), aj dve desiatky stromov.
Výzvou však zostala nelegálna krčma po pravej strane hlavného vstupu tržnice, ktorá už nefunguje. Je ťažké odstrániť ju, hoci je iba tak postavená na asfalte. Rovnako chce Čupka zapracovať na parkovaní a prekresliť miesta aby boli efektívnejšie a neparkovali na nich najmä v noci taxikári.
Podľa jeho slov sa tým zhoršuje pocit bezpečia obyvateľov, no vzniká aj vizuálny chaos pretože zo zadu tržnice je aj parkovisko železníc. „Dokázali sme presvedčiť Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, aby nám počas prác na Šancovej preasfaltovali časť cesty pri fasáde,” našiel spôsob ako dosiahnuť zlepšenie starosta. Podobne chce využiť aj rekonštrukciu Ružinovskej radiály na úpravy okolia tržnice.
Do Novej tržnice nalejú milióny
So zmenami bude Čupka pokračovať aj v nasledujúcom roku. Status tržnice ako pamiatky je výhodou, ale tiež komplikáciou. Starosta môže žiadať o príspevok na rekonštrukciu, no konkurujú hradom a bežnejším pamiatkam, ktoré sú viac turistické. Ťažko sa im preto žiadajú aj eurofondy. Zároveň všetky zmeny musí schvaľovať pamiatkový úrad – to sa však netýka vstupov, tie nie sú pamiatkou.
V interiéri napríklad musia zachovať podlahu (dlaždice), obklady, hliníkové výklady obchodov, drevené madlá – premena by teda bez ohľadu na výšku investície nebola dramatická. „Chceli by sme sa opierať o to, čo už tam je. Pekný prvok je označenie prevádzok, sú to závesné svietiace tabule od pána Matušíka. Začíname ich obnovovať a viacero podnikov ich už používa. Nechceme zásadne vizuálnu identitu meniť,” uviedol Čupka s tým, že majú aj spoluprácu so STU, ktorá pripravila dizajn manuál na mieru pre tržnicu.
V pláne je oprava toaliet, vstupov, utesnenie skla v opláštení aby neunikalo teplo a nebol problém s chladením, ale aj náročné práce ako nová vzduchotechnika či obnova poškodenej strechy a schodísk vo vnútri – na to potrebuje Nové Mesto asi 3,5 milióna eur.
Práve vstupy sú podľa starostu problémom, do tržnice vedie z každej strany množstvo schodov – nie je tak bezbariérová a prístupná každému. „Zápasíme s tým, že všetky nákupáky majú bezbariérový prístup,” vysvetlil Čupka. Návštevnosť centier je samozrejme vyššia, no vedenie Nového Mesta chce poukázať na jedinečný charakter tržnice. Takto si podľa nich zachová genius loci a prinesie lokálne produkty a zážitky, čím sa konkurencia vyrovná.
„Mali sme aj ponuku nasťahovať do suterénu Lidl, ktorý by platil násobne viac ako kasíno, no chceli sme zachovať atmosféru Novej tržnice. Tiež sme z nej mohli urobiť Kunsthalle, na čo by sme získali aj peniaze, ale jej využitie by nefungovalo,” priblížil možnosti Čupka.
„Keď sme pripravovali víziu tržnice, skladali sme ju na troch pilieroch – prvým je dobré gastro, pretože veľa ľudí sa hýbe po centrách najmä kvôli food courtom. Chceli by sme mať osem prevádzok, aby sa tam chodilo reálne obedovať, počas obeda návštevníci nakúpia aj iné produkty, využijú služby – táto dynamika je druhý pilier. Tretí pilier sú spoločenské akcie,” zhrnul Čupka.
Hoci úrad ráta s tým, že tržnica nebude zisková, dúfajú, že si zarobí aspoň na pokrytie nákladov. Podľa Pavla Troiaka, zástupcu starostu, majú tiež zatiaľ nepotvrdenú informáciu, že že riaditeľstvo ŽSR by sa mohlo presťahovať do polikliniky tesne pri tržnici na dlhšie obdobie, kým zrekonštruujú svoju budovu. Tým by sa pohyb v tržnici ešte viac zvýšil.Čítajte viac Zbúrali ikonu, stavajú niečo živšie. Architekt a developer Istropolisu hovoria, prečo projekt, ktorý rozdelil Bratislavu, dáva zmysel
Park namiesto Filiálky?
Starosta sa chce zamerať aj na premenu chátrajúceho brownfieldu Stanica Bratislava – Filiálka v susedstve tržnice. Vznikla v závere 19. storočia na pomedzí Trnavského mýta a Krížnej ulice. Slúžila ako železničný uzol v meste, pretože v čase vzniku bola bližšie k centru než Hlavná stanica. Vlaky cez ňu prechádzali povrchovo, ako doprava pre regióny smerom na Senec, Galantu a Trnavu. Jej prevádzku ukončili železnice v 80. rokoch a odvtedy s ňou mali viaceré plány.
Jedným z nich bolo vybudovanie priechodnej stanice pod zemou – vlaky by cez centrum iba prechádzali, podobne ako to má S-Bahn vo Viedni. Cieľom bolo odľahčiť Hlavnú stanicu a zväčšiť jej kapacity, zlepšiť dopravu z prímestských oblastí Bratislavy a lepšie prepojiť železnicu s MHD. Doteraz sa však Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ani štát nerozhýbali, najmä pre extrémne vysoké náklady na vybudovanie podzemnej stanice, ale aj pre komplikované majetkové vysporiadanie pozemkov.
Na svoju chvíľu už čaká dekády. ŽSR stále živia nápad na stanicu, koncom novembra tohto roka prerokovali štúdiu realizovateľnosti, no nevyzerá reálne. „Podľa nášho názoru je však zmysluplné obnoviť železničné spojenie z regiónov Senec, Galanta, Nové Zámky a Pezinok, Trnava, Leopoldov do jedného z najväčších prestupných uzlov, a teda na Trnavské Mýto v hlavnom meste,” prízvukovala Petra Lániková, hovorkyňa železníc.
K štúdii však malo pripomienky ministerstvo financií a hlasovanie o finálnej etape zámeru sa odložilo. „Nakoľko ešte nie je schválený finálny návrh technického riešenia úseku Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka, nevieme sa k projektu jednoznačne vyjadriť,” uzavrela Lániková.
Inštitút finančnej politiky však vypracoval inú štúdiu, v ktorej uviedol, že Bratislava by mala ísť po vzore ostatných európskych miest a mať jednu silnú hlavnú vlakovú stanicu. Preto by chcel Čupka využiť Filiálku skôr ako verejný priestor plný zelene, než roztrúsiť vlakové spoje medzi Hlavnú stanicu a Filiálku, čo spôsobí dopravné komplikácie a viac zbytočných prestupov pre cestujúcich.
Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odporučil v nevyhnutnom prípade ako stanicu iba časť Filiálky, kde nie sú koľaje v zákrute, čím by sa využili existujúce trate a napojenie na verejnú dopravu by bolo jednoduchšie. No do Filiálky ide z predmestia iba jednokoľaj – vlaky by po nej museli jazdiť oboma smermi, tam aj späť, čím sa značne znižuje efektivita dopravy.
„Filiálka musí mať z hygienických dôvodov aj teraz stanicu pod zemou, čo by stálo enormné množstvo peňazí,” podotkol Čupka s tým, že takýto projekt nepodporia ani eurofondy. Starosta vidí zónu skôr ako priestor na zrevitalizovanie, nie na zásadné pretvorenie. „V minulosti sme získali nájom časti Filiálky blízko súboru Pri Mýte, kde by sme chceli realizovať malý parčík v spolupráci s externým partnerom. Obsahovať má aj športové prvky,” priblížil zámer.
MIB v ideálnom prípade odporučil, aby bola Filiálka parkom s viacerými funkciami, keďže realizácia by stála výrazne menej zdrojov aj času než obnova stanice. Tiež aj preto, že vlaky v tejto časti nie sú podľa plánu mesta úplne potrebné. Peter Bubla, hovorca Bratislavy, nápad Nového Mesta so zeleňou a ihriskami víta.
„Aby sme sa však v téme vedeli pohnúť ďalej, bolo by potrebné poznať plán ministerstva dopravy a ŽSR, ktorí určujú plán železníc. Je pravdou, že v území Filiálky sú koľaje, ktoré sa dnes nepoužívajú a trať by tak bolo teoreticky možné užívať ako verejný priestor (napríklad aj formou dočasného parku a cyklotrasy),” vysvetlil hovorca radnice s tým, že o zámere obnoviť trate Filiálky počas rekonštrukcie Hlavnej stanice vie. „Je nám známe, že ministerstvo má hotovú štúdiu vysokorýchlostnej trate, ktorá bude viesť aj cez Bratislavu. Mestu však zatiaľ nebola predložená,” uzavrel Bubla.