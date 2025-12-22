Zmizne po desiatkach rokov hanba Zvolena? Rozostavanú halu možno konečne zbúrajú

Bývalá zvolenská primátorka Lenka Balkovičová, ktorá je teraz mestskou poslankyňou, poukazuje na, podľa nej, nezodpovedné rozhodnutie súčasného primátora Vladimíra Maňku. Ten sa ešte v roku 2001, keď tiež pôsobil na tejto pozícii, s vtedajším ministrom školstva a bývalým rektorom Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) dohodli, že vybudujú viacúčelovú športovú halu na Laniciach v blízkosti centra mesta (pozemok patrí univerzite, pozn. red.).
„Dali dokopy 3,6 milióna eur (vtedy ešte v korunách) a hoci potrebovali ďalších 7 miliónov, ktoré nemali, uzavreli zmluvu s dodávateľom a začali stavať. Dúfali, že sa peniaze niekde nájdu, lenže nenašli. Mesto vtedy vložilo do tejto stavby 10-miliónov korún, (331-tisíc eur),“ uviedla Balkovičová s tým, že ďalších 331-tisíc už poslanci odmietli investovať, lebo videli, akým smerom sa to uberá. Rozostavaná hala so základmi tam už teda, bez toho, aby sa to niekam pohlo, stojí už cez dvadsať rokov.
Peniaze vyhodené oknom?
Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva poslanci rokovali o návrhu univerzity na majetkové vysporiadanie vkladov všetkých troch investorov. Balkovičová zdôraznila, že na základe znaleckého posudku je hodnota haly zrazu len 241-tisíc eur (z už preinvestovaných 3,6 milióna) a mestu sa má vrátiť iba necelých 22-tisíc eur.Čítajte aj Sliač stále pátra po príčinách povodne. Primátorka ukazuje na vojenské letisko, Kaliňák hovorí o povrchnom prístupe
„Diskusia a záverečné hlasovanie ukázalo, že poslanci nie sú stotožnení s tým, že by malo mesto prísť o vložené peniaze a odpísať pohľadávku, ale zvíťazila vízia ukončiť tento tragický stav,“ poznamenala. Jej návrh uznesenia, aby univerzita v prípade predaja pozemku so základmi stavby doplatila mestu podiel, skončil hlasovaním nerozhodne – takže neprešiel. Dohoda o vysporiadaní majetku bola napokon, tesným hlasovaním, schválená.
„Výsledný účet pre mesto? Vyhodili sme von oknom, z peňazí ľudí, 310-tisíc eur,“ konštatovala. Zároveň sa zamyslela nad tým, čo všetko sa mohlo za tieto peniaze v roku 2001 v meste vybudovať, ak by sa rozhodovalo zodpovedne. „Pozitívne je, že sa snáď v blízkej budúcnosti dočkáme zbúrania betónového monštra,“ doplnila.
Primátor Vladimír Maňka reagoval, že slová Balkovičovej sú skreslené a vôbec nie férové. Podľa neho to bolo trochu inak. „Univerzita prišla s projektom športovej haly za 180 miliónov korún (necelých 6 miliónov eur). Príslušné komisie a zastupiteľstvo to odsúhlasilo s tým, že mesto sa na projekte bude podieľať jednou šestinou, pričom všetky prevádzkové náklady po dokončení bude znášať TUZVO,“ tvrdí.
Maňka priblížil, že v tom čase oslovil vtedajšieho ministra školstva Milana Ftáčnika, ktorý poskytol tretinu požadovaných peňazí – 2 milióny eur. „Univerzita uskutočnila výberové konanie na dodávateľa stavby. Víťazná ponuka, o ktorej sme sa dozvedeli až neskôr, bola v sume viac ako 300 miliónov korún. Keď som to zistil, chcel som stavbu stopnúť. Prorektor ma však ubezpečil, že univerzita to dofinancuje z predaja svojho rekreačného zariadenia,“ vysvetlil. Vzápätí Balkovičovej vytkol jej krok.
„V roku 2013 poslanci, v radoch ktorých ste sedeli aj vy, odhlasovali, že mesto sa vzdáva nárokov na vyrovnanie a nechce ani euro za vysporiadanie problému s halou. Napriek tomu zo strany ministerstva školstva k vysporiadaniu nedošlo,“ zhodnotil Maňka. „Potom ste boli primátorkou osem rokov, ale nič ste s týmto problémom neurobili,“ konštatoval. Pokračoval, že ostatné dva roky o tomto probléme intenzívne komunikuje so súčasným rektorom TUZVO – s profesorom Rudolfom Kropilom.
„Poslali sme aj spoločný list ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas). Pán rektor na mesačnej báze s rezortom intenzívne rokoval, až sa to konečne podarilo. Halu bude možné zbúrať a mesto dostane vysporiadanie 21 800 eur,“ spresnil Maňka. Opäť pritom Balkovičovej vyčítal, že to kritizuje, hoci v roku 2013 hlasovala za to, že nechce nič.Čítajte aj Safari medzi panelákmi: Obytné zóny navštevujú v Ružomberku jelene, skúsenosti majú aj s medveďmi
„Ponúknutá suma vychádza z analýzy ministerstva a znaleckého posudku, podľa ktorého je podiel mesta cez 9 percent. To nikto nespochybnil a vychádza zo skutočnej výšky poskytnutých financií na výstavbu haly,“ podčiarkol. Dodal, že najväčším benefitom bude, že halu skutočne bude možné zbúrať. Podľa posudku to vyjde na 780-tisíc eur, pričom to zaplatí univerzita.
Sú rôzne alternatívy
Podľa primátorovho vyjadrenia je teda výhodou už len to, že sa nemusia podieľať na financovaní búracích prác, v rámci ktorých ide o nemalú sumu. Práve preto to zrejme považuje za dostatočné vysporiadanie.
Balkovičová Pravde potvrdila, že v roku 2013 hlasovala za vzdanie sa nárokov na vyrovnanie, no bolo to vraj v období, keď prišiel návrh, že TUZVO prebuduje rozostavanú halu na vedecko-výskumné centrum. „Vtedy sa mesto aj rezort školstva vzdali týchto nárokov,“ podotkla. Univerzita však na to nedostala eurofondy a nič z toho nakoniec nebolo.
„Teraz ale ide o to, že sa plánuje odpredaj toho pozemku. Čiže majetkovo sa vysporiadame a z 331-tisíc dostaneme naspäť len necelých 22-tisíc,“ zopakovala. „Škola to pritom ďalej odpredá. Cieľom môjho návrhu bolo, že v prípade odpredania za cenu, ktorú by znížili o búracie práce, by sme dostali ešte nejaký podiel,“ povedala. Doplnila, že sumy, ktoré v tejto súvislosti uviedla, sú v znaleckých posudkoch, takže si ich nevymyslela.
Rektor zvolenskej univerzity Rudolf Kropil na rokovaní mestského zastupiteľstva pred poslancov prestúpil s tým, že ani on nie je s daným stavom úplne spokojný. „My sme investovali 1,35 miliónov eur a kto to zaplatí nám? Veď my ideme platiť vám aj ministerstvu školstva,“ konštatoval. Kedy konkrétne by mohlo dôjsť k zbúraniu, však neprezradil.
„Sú rôzne alternatívy. O veciach nerozhodujem sám – máme vedenie univerzity, kolégium rektora, akademický senát, správnu radu. Ja dávam návrhy, ktoré moje orgány prijmú alebo nie. Jednou z alternatív je, že to predáme,“ potvrdil. „Nie som presvedčený ani o tom, že takýto návrh prejde. Je to pozemok, ktorý patrí ku kampusu. Možno by som tam rád videl nejakú ďalšiu fakultu, ale to je všetko o budúcnosti a ďalších rokovaniach,“ uzavrel rektor.