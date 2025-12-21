Najkrajšie vyznanie lásky: Zaľúbený muž vlastnoručne vyrobil sklenenú pohľadnicu a poslal snúbenici. Ako je možné, že sa nerozbila?

Rodinný poklad v podobe sklenenej pohľadnice darovala novobanskému Pohronskému múzeu dcéra zaľúbencov – čo naznačuje, že príbeh tejto lásky mal šťastný koniec. Vzácny kúsok pochádza z októbra 1926, takže budúci rok oslávi storočnicu. Vznikol v rodinnej Rafinérii skla bratov Schwarzovcov a vyrobil ju jeden z nich pre svoju milovanú snúbenicu.
V Novej Bani existovala silná sklárska tradícia od sedemnásteho storočia, no okrem klasickej výroby fúkaním tam mali tiež jednu prevádzku, ktorá sa venovala brúseniu skla. Založili ju už spomínaní Schwarzovci – Vojtech a Peter. Do mesta prišli v roku 1922, kedy je datovaný aj vznik ich rafinérie. Nachádzala sa priamo v centre.
Dlhé čakanie na svadbu
V podnikaní bratia prosperovali, pričom okrem brúsenia a sklárskych prác robili tiež tabuľové sklo či rámovanie obrazov. Vo svojom obchode, v ktorom pracovala ich sestra Anna, predávali aj porcelán. „Takýmto spôsobom sa ich produkty dostávali do viacerých častí sveta,“ hovorí historička a kurátorka novobanského múzea Katarína Stredáková.
„Sklo, ktoré tu opracovávali, pochádzalo najmä zo sklární v Málinci. Sem ho dovážali prostredníctvom vlakovej dopravy. Najtypickejšími vzormi pre brúsenie boli astra, ďatelinka alebo vinič,“ priblížila s tým, že veľmi šikovným bol v tejto brandži Peter Schwarz.
„Ten sa zasnúbil s Máriou Brlajovou, no rodičia im dlhšie obdobie nedovolili zosobášiť sa. Ich podmienkou bolo, aby si najskôr zabezpečili vlastné bývanie,“ vysvetlila. Nasledovalo teda dlhé čakanie, počas ktorého ich láska nevyprchala.
Keďže Peter bol naozaj kreatívnym a zručným sklárom, vyrobil práve v tomto období pre svoju milú pohľadnicu zo skla. „Má rozmery klasickej, pričom na nej vybrúsil text v astrovom vzore,“ podotkla kurátorka.
Zaľúbenec napísal na krehký materiál adresu, ktorej konkrétne znenie je zaznamenané v tejto forme: Slečna M. Brlajová, náčelníčka jed. Orla, Nová Baňa. No a v časti určenej pre samotný text stojí: Srdečný pozdrav zasiela Peter. Vpravo nad tým je viditeľný aj dátum – 25. október 1926. Okrem toho tam nalepil známku s portrétom Tomáša Garrigua Masaryka v hodnote päťdesiat halierov.Čítajte aj Najžiarivejší dom na Slovensku? Ledková atrakcia uprostred dediny láka miestnych aj cezpoľných
Prečo sa nerozbila?
Ako na takúto zásielku reagovala vtedajšia mladá náčelníčka Telovýchovnej jednoty Orol v Novej Bani, nám nie je známe. Povedzme si však na rovinu – ktorú ženu by takéto originálne prekvapenie od nápadníka nepotešilo?
Kurátorka múzea priblížila, ako je vôbec možné, že takýto jemný kúsok sa k adresátke dostal neporušený. „Samozrejme, Peter sa obával, či to vyjde – preto sa neobyčajnú pohľadnicu rozhodol zveriť do rúk svojmu známemu poštárovi, ktorý ju slečne Brlajovej doniesol osobne. Vďaka tomu sa vlastne nerozbila a prežila dodnes,“ povedala.
Snúbenci odvtedy čakali na svoj veľký deň ešte celé roky. Svedčí o tom fakt, že sa zosobášili až v roku 1934. Svadbu teda mali osem rokov po doručení špeciálnej zásielky. Ich láska ale zjavne nevychladla. Dôkazom je ich potomstvo, ktoré v Novej Bani žije dodnes. Unikát po svojich rodičoch venovala múzeu jedna z ich dcér v roku 2023.
„Máme s ňou veľmi dobré vzťahy. Túto pohľadnicu s úctou opatrovala naozaj dlho, no potom sa rozhodla, že ju venuje do zbierok nášho múzea, kde je súčasťou stálej Expozície sklárstva,“ ozrejmila Stredáková. „Urobila to so slovami, že nám ju chce dať lebo vie, že tu o ňu bude dobre postarané. U nás je zabezpečená a vystavená tak, aby ju mohli vidieť všetci návštevníci, ktorí k nám prichádzajú,“ poznamenala.
Brusiareň Schwarzovcov bola známa na celom Slovensku, jej výrobky putovali do všetkých kútov krajiny. Na kolená ju však položili komunisti. „Naplno fungovala do roku 1948, potom začala postupne zanikať. Svoju činnosť už rafinéria nemohla vykonávať samostatne, čo znamenalo jej koniec. Akékoľvek súkromné podnikanie totiž viac nebolo možné,“ uzavrela kurátorka s tým, že jeden z bratov, Vojtech, umrel už v roku 1943.