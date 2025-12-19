Nechceli jej predlžovať bolesti. Bojnická zoo pristúpila k eutanázii levice Giny, dožila sa úctihodného veku

Levica Gina prišla do Národnej zoo Bojnice začiatkom roka 2014 zo Zoo Olomouc, kde sa narodila v roku 2005 ako súčasť početného vrhu trojčiat. Spolu so svojou sestrou Bussetou prišla do Bojníc na odporúčanie koordinátora európskeho záchranného programu EEP k vtedy mladému levovi Aslanovi.
„Vzhľadom na jej pokročilý vek (20 rokov) a vážne zdravotné komplikácie podstúpila Gina v uplynulých dňoch komplexné veterinárne vyšetrenia. Tie, žiaľ, potvrdili rozsiahle nádorové ochorenie pečene s metastázami, ktoré jej spôsobovalo bolesti,“ priblížila zoo.
Na základe odborného posúdenia veterinárneho lekára sa zoologická záhrada rozhodla pre eutanáziu ako pre jediné riešenie v najlepšom záujme levice. „Po zákroku bola vykonaná aj pitva, ktorá vyšetrenia potvrdila,“ doplnila zoo.
„Ďakujeme jej za všetky roky, ktoré u nás strávila, a za stopu, ktorú zanechala v našich srdciach. Poďakovanie patrí aj našim ošetrovateľkám, ktoré sa o Ginu starali," napísala zoo na sociálnej sieti.