Pravda Správy Regióny Pokus o úkladnú vraždu v Leviciach: Muž zhodil expriateľku zo skál na kalvárii

Pokus o úkladnú vraždu v Leviciach: Muž zhodil expriateľku zo skál na kalvárii

Levickí policajti vyšetrujú pokus o úkladnú vraždu. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, muž mal zhodiť zo skál levickej kalvárie svoju bývalú priateľku.

21.12.2025 14:14
polícia, levice, kalvária Foto:
debata (3)

Zamestnanci operačného strediska 112 oznámili v noci na nedeľu polícii, že na strechu neobývanej budovy dopadla neznáma osoba. „Po príchode na miesto bolo zistené, že ide o 22-ročnú ženu. Podľa prvotných informácií ju mal postrčiť z úskalia kalvárie jej bývalý priateľ, ktorý ju na miesto násilne odvliekol. Následne išiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia.

Podozrivého muža sa policajtom podarilo vypátrať. Zadržali ho a obmedzili na osobnej slobode. Žena bola so zraneniami prevezená do nemocnice. „Vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu,“ doplnila polícia.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Levice
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"