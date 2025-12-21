Pokus o úkladnú vraždu v Leviciach: Muž zhodil expriateľku zo skál na kalvárii

Zamestnanci operačného strediska 112 oznámili v noci na nedeľu polícii, že na strechu neobývanej budovy dopadla neznáma osoba. „Po príchode na miesto bolo zistené, že ide o 22-ročnú ženu. Podľa prvotných informácií ju mal postrčiť z úskalia kalvárie jej bývalý priateľ, ktorý ju na miesto násilne odvliekol. Následne išiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia.
Podozrivého muža sa policajtom podarilo vypátrať. Zadržali ho a obmedzili na osobnej slobode. Žena bola so zraneniami prevezená do nemocnice. „Vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu,“ doplnila polícia.