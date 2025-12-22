Pravda Správy Regióny VIDEO: Autobusár v Čadci v ranných hodinách nafúkal viac ako jedno promile

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 66-ročný vodič autobusu, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého na Kysuckej ceste v Čadci. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

22.12.2025 17:49
Autobusár v Čadci v ranných hodinách nafúkal viac ako jedno promile
Video
Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj

Policajná hliadka zastavila vodiča autobusu začiatkom minulého týždňa (15. 12.) v ranných hodinách pre jeho nekoordinovanú jazdu, pričom v autobuse sa nachádzali dvaja cestujúci. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile.

„Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb,“ upresnila polícia.

Doplnila, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

