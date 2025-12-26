Stojí v strede obce a predsa je opradený záhadami. Hrádok v Kazimíre skrýva tajomstvá pod zemou

Presnejšie ide o zrúcaninu hradu. Paradoxom je, že aj keď je v intraviláne obce, o stredovekej stavbe sa toho veľa nevie. Stále je veľká časť z nej ukrytá pod nánosmi sutiny a zeminy. Hrad v Kazimíri bol pritom zaujímavou stavbou.
Hoci zrúcanina nie je až tak známa, ľudia si sem cestu nájdu. „Chodia sem turisti zo Slovenska i zahraničia. Veľa je z Maďarska," hovorí starosta obce Kazimír Tomáš Toma. Mrzí ho, že hoci má hrad potenciál pritiahnuť viac ľudí, obec toho zatiaľ nevie veľa urobiť. Nemá na to peniaze.
„Zatiaľ sa nám podarilo získať aspoň prostriedky na skrášlenie okolia. Vybudovali sme oddychovú zónu. Jej súčasťou sú schody, altánok aj chodník," informuje starosta s tým, že by radi začali s archeologickým výskumom a odkrývaním zvyškov hradu. „Na to ale nemáme prostriedky. Viackrát sme na tento účel žiadali prostriedky z ministerstva kultúry, no neboli sme úspešní. Uvidíme, či sa nám to predsa len nepodarí. Zatiaľ niekoľko rokov stojí pozostatok jedného múra, no pokiaľ ho nedokážeme sanovať a takto zachrániť, spadne," dúfa starosta.
Obec v roku 2021 poskytla aspoň na geofyzikálny prieskum, ktorý pomohol vniesť viac svetla do možnej podoby hradu. „Prieskum urobila jedna maďarská spoločnosť. Pod povrchom je veľa sutín. Ale ukázalo sa, že tu stál palác zrejme s troma podlažiami. Južne od neho stála menšia stavba, v ďalšej časti smerom na sever zrejme bolo hospodárske zázemie," priblížil Toma.
K hradu, presnejšie k viacerým hradným lokalitám sa viaže aj legenda. Kúsok od obce južným smerom je kopec Hečka, na ktorom mal kedysi stáť malý hrádok. „Ten mali vystavať bieli mnísi. Keďže tam bol problém s nedostatkom vody, presťahovali sa na nové miesto, kde postavili hrad. Je to práve ten v obci. Tieto informácie mám od starších ľudí v našej obci, ktorí to počuli od svojich starých rodičov a prarodičov," prezradil starosta.
Na každej legende môže byť aj zrnko pravdy, existuje aj verzia o tom, že pôvodne mohlo ísť o kláštor, ktorý bol opevnený. Na to by mohol dať odpoveď len archeologický výskum, ktorý je však žiaľ zatiaľ v nedohľadne.
Ďalšie povesti a legendy sa viažu k pivniciam, ktoré sú primknuté tesne k hradnému kopcu. „Hoci je zrúcanina hradu odtiaľ len pár metrov, starší ľudia tvrdili, že z nich viedli podzemné chodby ku kaštieľu v parku. Odtiaľ vraj viedli až kdesi ku Slanským vrchom. Kaštieľ už dnes nestojí a všetko je zasypané. No počas terénnych prác sa na niektorých miestach prepadla zem, čo môže nasvedčovať tomu, že tam mohli tiež byť nejaké pivnice, alebo chodby," myslí si starosta, podľa ktorého mohol mať aj kaštieľ nejaké únikové chodby.
Kaštieľ však bol od hradu vzdialený niekoľko desiatok metrov. Preto dáva väčšiu logiku ich napojenie na podzemie niekdajšieho hradu. „Tomu sa dá skôr uveriť. No opäť to chce prieskum, keďže väčšina niekdajšieho podzemia je zavalená. V jednej z pivníc som bol. Neviedla z nej žiadna podzemná cesta, no zrejme je zamurovaná. Dnes si tam akurát ľudia uskladňujú zemiaky a ďalšie plodiny," dodal starosta. Do pivníc sa žiaľ nedá len tak dostať, vchody sú uzavreté. „Časť z nich si ľudia privlastnili, je to škoda," uzavrel starosta, ktorý dúfa, že v dohľadnom čase sa predsa len nájdu prostriedky na archeologický výskum a odkrytie ruín hradu.
Ten leží na juhozápadnej strane obce v časti zvanej Hrunok. Hradný kopec obteká na jednej strane potok Izra, ktorý bol prirodzenou bariérou a súčasťou obrany. Z druhej strany ho zrejme chránilo drevené – palisádové opevnenie. To ale mohlo byť postavené okolo celého hradného kopca.
Zrúcanina hrádku má rozmery približne 50×30 metrov. Podľa náznakov v teréne sa dá vyčítať, že na návrší bolo niekoľko stavieb. Jednou z nich bol palác s rozmermi približne 21×14 metrov. Hrúbka muriva dosahovala jeden meter, čo vidno aj na doteraz zachovanom fragmente múra.
Ďalší objekt s rozlohou zhruba 12×15 metrov je južne od paláca. Hrad mal aj hospodárske zázemie v severnej časti nádvoria pred vstupom do objektu. Ako píše R. Mazánik v knihe Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, na hrádok sa napájal menší mierne vyvýšený jazykovitý výbežok, ktorý bol významný ako strategické predpolie. Neskôr bol na ňom postavený kostol.