Únik vysoko toxickej látky na Kysuciach: polícia uzavrela viaceré cesty

Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu dopravnej nehody a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. „Cesta I/11, stará cesta cez obec Svrčinovec, 200 metrov pred miestom dopravnej nehody – zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená. Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená,“ upozornila Šefčíková s tým, že zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je tiež úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku.
Dodala, že premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia a osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová. „Miesto dopravnej nehody je zabezpečené a uzatvorené v bezpečnom perimetri. Dnes bude prebiehať odstraňovanie jej následkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.