Košickí pamiatkari sú nadšení. Secesný skvost sa dočkal obnovy

Metropola východu sa môže pochváliť mestskou pamiatkovou rezerváciou. Historické budovy ale nemusia mať niekoľko storočí. Niektoré z nich sú cenné aj kvôli architektúre, či ľuďom, ktorí s nimi majú nejaký súvis.
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice netají radosť z toho, že začala záchrana vzácnej budovy. „Priamo v Košiciach sa v tomto roku v spoluúčinkovaní pamiatkarov, reštaurátorov, vlastníkov i architektov skrášlila prvá polovica vyše 100 – ročnej „secesnej krásky“ Národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je známa pôvodne ako „Jéneyho palác“ na Štefánikovej ulici číslo 4 – 6 pri niekdajšom Mlynskom náhone s ramenom Hornádu, neďaleko známeho Jakabovho paláca," Oznamjú pamiatkari v svojom stanovisku.
Ide o bytový pavlačový dom bol postavený v roku 1902 vlastníkmi Karolom a Vojtechom Jeneym ako nájomný dom na vtedajšej novovznikajúcej ulici Hernád sor. „Na pôvodnom pláne známeho architekta a staviteľa Gyulu Wirtha je uvedený dátum 13. jún 1911. Dom patril rodine Jeneyovej až do roku 1954, kedy bol znárodnený. Neskôr v jednej polovici, išlo o vchod číslo 4 sídlil Bytový podnik mesta Košice a Správa účelových zariadení KV SZM Košice. Od roku 1994 sa stalo vlastníkom tejto časti mesto, a potom spoluvlastníkom aj Košický samosprávny kraj – dnes dom v jeho plnom vlastníctve. V druhej polovici domu sídlila do roku 1996 projektová organizácia," priblížili pamiatkari viac o zaujímavom a pohnutom osude budovy.
Vzácna secesná budova, ktorá je v Košiciach na Štefánikovej ulici sa dočkala rekonštrukcie. Zatiaľ len spolovice, ale výsledok stojí za to.
Len pre zaujímavosť, na fasáde bola už v roku 1928 osadená pamätná tabuľa, venovaná pamiatke slovenského spisovateľa a učiteľa Rehora Urama – Podtatranského (1846–1924), ktorý tu žil na sklonku svojho života. „Zaujímavosťou tiež je, že dom postavený v jednej vývojovej etape je na pôdoryse tvaru „U“, dvakrát zopakovaného vedľa seba – skladá sa z dvoch častí s takmer rovnakým riešením, zrkadlovo otočeným," vysvetľujú pamiatkari.
„Ide o secesný objekt, so zachovanými architektonickými a remeselnými prvkami v interiéri aj exteriéri, ktorý si zaslúži aby sa raz zaskvel v plne obnovenej kráse ! Aj v polovičnej verzii je to zatiaľ úspešný príbeh," netaja radosť košickí pamiatkari z KPU.
Mimochodom, ako upozornili pamiatkari, zaujímavou postavou bol starý otec Karola Jeneyho Gottfried Jene. Hoci sa narodil v roku 1780 v Lichtenbergu, osud ho zavial do Košíc. Bol nielen chýrny nemecký sochár a kamenár. Časom patril aj medzi významných košických mešťanov. Dokonca bol členom mestského zastupiteľstva.
V Košiciach nechal aj inú nezmazateľnú stopu. V roku 1821 renovoval vežu kaplnky sv. Michala, navyše postavil aj viaceré meštianske domy v neorománskom slohu. Podieľal sa aj na významných stavbách v iných mestách. Ako príklad možno uviesť kamenný bočný oltár v rožňavskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie.