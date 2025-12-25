Šokujúca bezohľadnosť na Štedrý deň: zdemolované auto v Prievidzi ľudia ignorovali, pomoc prišla po hodinách

Pri čerpacej stanici na Nadjazdovej ulici sa stala vážna autonehoda. Ako spresnil portál Topky, vozidlo zostalo úplne zdemolované a 47-ročný vodič nehodu neprežil. Nehoda sa stala ešte počas nočných hodín, pričom záchranné zložky boli privolané s výrazným časovým odstupom. Na zarážajúci prístup niektorých svedkov nehody upozornila vo svojom príspevku miestna odťahová služba. Ako uviedla, nehoda sa stala v noci na 24. decembra, no ľudia sú tak neohľaduplní, že si nehodu radšej fotia a píšu nevhodné komentáre na sociálnych sieťach namiesto toho, aby ihneď zavolali záchranné zložky.
Nehodu potvrdila už aj polícia a jej príčiny vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Počas obhliadky miesta zaistili policajti i rýchlomer z auta, zasekol sa na rýchlosti 200 kilometrov za hodinu. Informovala o tom vo štvrtok vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.Čítajte viac Nehody ochromili dopravu na Považí: Na D1 vyhasli dva životy, o pár kilometrov ďalej prerazil kamión zvodidlá
Oznámenie o nehode prijali policajti na tiesňovú linku na Štedrý deň dopoludnia. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistili, že 47-ročný vodič viedol svoje osobné auto značky Opel po ceste I/64 v smere od Novák na Prievidzu, pričom z doposiaľ nezistených príčin vyšiel mimo cesty vpravo, kde prešiel cez odvodňovací kanál a prednou časťou vozidla narazil do betónovej odvodňovacej rúry,“ opísala Krajčíková.
Po príchode hliadky na miesto nehody sa vo vozidle podľa nej nachádzala osoba bez známok života.
Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila Krajčíková.
Polícia aj v súvislosti s touto tragickou nehodou apeluje na vodičov, že aj keď sa ponáhľajú, majú radšej spomaliť. „Pár minút meškania nikdy nestojí za riskovanie, pri ktorom môžete prísť o to najcennejšie, o svoj život. Myslite na to, že najdôležitejšie je doraziť domov bezpečne,“ vyzvala šoférov Krajčíková.