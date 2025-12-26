Pravda Správy Regióny Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža

Trnavskí vyšetrovatelia od skorých ranných hodín preverujú smrť muža. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, k tragickej udalosti došlo v jednej z obcí v okrese Trnava.

26.12.2025 11:17
Podľa prvotných zistení zomrel muž na následky násilného konania inej osoby. „Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony. Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Podozrivá osoba je už v rukách polície a bola obmedzená na osobnej slobode. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní,“ doplnila polícia.

