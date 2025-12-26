„Hasiči z hasičských staníc Michalovce, Sobrance, Trebišov a Košice aktuálne zasahujú pri požiari 3 nákladných vozidiel na Priemyselnej ulici v Michalovciach. Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie. Udalosť bola na tiesňovú linku ohlásená krátko pred 19:30, hasiči okamžite vyrazili na miesto,“ uviedli hasiči z Košického kraja na sociálnej sieti.
V Michalovciach horeli tri nákladné autá, zasahovali profesionáli aj dobrovoľní hasiči
Na Priemyselnej ulici v Michalovciach vypukol večer požiar, oheň v areáli miestnej firmy zasiahol tri vozidlá.