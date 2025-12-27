Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život

Po príchode na miesto hasili požiar dvojpodlažného domu miestni dobrovoľníci, pričom stavba bola v plne rozvinutom plamennom horení. Hasiči dostali na mieste informáciu o možnej osobe vo vnútri budovy. „Po prehľadaní domu našli osobu bez známok života, ktorú následne odovzdali záchranárom, ktorí konštatovali úmrtie,“ uviedli hasiči.
Pri požiari zasahovali okrem miestnych dobrovoľníkov aj zbory zo Zemplínskej Teplice a Slanca a tiež profesionáli z Bidoviec a Čane. Požiar sa im podarilo uhasiť podvečer. Operačný dôstojník dodal, že prítomný zisťovateľ príčin vzniku požiarov predbežne označil ako dôvod vzniku požiaru inú prevádzkovú technickú poruchu. Predpokladaná výška škody bola podľa neho vyčíslená na 100.000 eur. Včasným zásahom hasiči zabránili šíreniu plameňov aj na iné objekty.
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová pre TASR potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bohdanovciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V dome bola, žiaľ, nájdená jedna osoba bez známok života. Súdny znalec nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu osoby. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu požiaru prevádzkovo-technickú poruchu spotrebiča v kuchyni,“ dodala. Príčina vzniku požiaru a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
[* video=„532735c3-b1fe-45bd-b485-d566bb865f79“ | typ=„tvpravda“ | ratio=„16by9“ | titulok=„Dramatická noc na sídlisku Sásová: Nočný požiar si vyžiadal jednu obeť, panelák museli evakuovať“ | zdroj=„FB Meststá polícia BB“ | popisok="V Banskej Bystrici došlo počas noci zo štvrtka (9. 10.) na piatok k požiaru bytového domu na sídlisku Sásová. Pri udalosti prišla o život jedna osoba, obyvateľov zasiahnutej bytovky museli evakuovať.
Zdroj: FB Mestská polícia Banská Bystrica Čítajte viac…" *]