Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život

Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš v okrese Košice - okolie vyhasol jeden ľudský život. Krajskí hasiči z Košíc informovali, že tragédia sa stala v piatok. Požiar bol nahlásený krátko pred 11.00 h.

27.12.2025 10:24
Dohášanie rodinného domu po požiari v obci Nový Salaš v okrese Košice - okolie v piatok 26. decembra 2025.
Po príchode na miesto hasili požiar dvojpodlažného domu miestni dobrovoľníci, pričom stavba bola v plne rozvinutom plamennom horení. Hasiči dostali na mieste informáciu o možnej osobe vo vnútri budovy. „Po prehľadaní domu našli osobu bez známok života, ktorú následne odovzdali záchranárom, ktorí konštatovali úmrtie,“ uviedli hasiči.

Pri požiari zasahovali okrem miestnych dobrovoľníkov aj zbory zo Zemplínskej Teplice a Slanca a tiež profesionáli z Bidoviec a Čane. Požiar sa im podarilo uhasiť podvečer. Operačný dôstojník dodal, že prítomný zisťovateľ príčin vzniku požiarov predbežne označil ako dôvod vzniku požiaru inú prevádzkovú technickú poruchu. Predpokladaná výška škody bola podľa neho vyčíslená na 100.000 eur. Včasným zásahom hasiči zabránili šíreniu plameňov aj na iné objekty.

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová pre TASR potvrdila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bohdanovciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V dome bola, žiaľ, nájdená jedna osoba bez známok života. Súdny znalec nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu osoby. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu požiaru prevádzkovo-technickú poruchu spotrebiča v kuchyni,“ dodala. Príčina vzniku požiaru a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

