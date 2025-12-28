Pravda Správy Regióny Hasiči likvidujú požiar hydinárne vo Vištuku

Profesionálni i dobrovoľní hasiči v nedeľu podvečer pracujú na likvidácii požiaru haly hydinárne vo Vištuku v okrese Pezinok.

„Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ informovali TASR z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave.

Požiar nahlásili o 16.29 h, na mieste sa nachádza takmer 40 hasičov. „Medzi nimi sú príslušníci HaZZ z Bratislavy, Trnavy, Pezinka i Senca, rovnako členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Budmerice, Šenkvice, Blatné, Voderady a Častá,“ uviedli z operačného strediska. Dodali, že požiar likvidujú pomocou 13 vozidiel a strojov hasičskej techniky.

