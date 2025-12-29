Padajúce stromy, uviaznuté autá, stovky domácností bez prúdu. Energetici a hasiči majú medzi sviatkami „frmol“

Víchrica narobila šarapatu v Tatrách, kde v nedeľu komplikovala situáciu na Tatranskej elektrickej železnici. Medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským Plesom preto vlaky nepremávali a nahradili ich autobusmi. Dôvodom bol spadnutý strom na trakčné vedenie. V horských strediskách zase veterné počasie neumožnilo prevádzku lanoviek.
Na strednom Slovensku spôsobil silný vietor veľké problémy s dodávkou elektriny. Najviac to zasiahlo regióny Liptov a Horehronie. „Elektrikári zasahovali pri viac ako dvadsiatich poruchách na úrovni vysokého napätia. Okrem toho riešili aj desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Dôvodom boli najčastejšie spadnuté stromy alebo konáre,“ uviedol hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš. Spresnil, že bez prúdu zostalo, aj v neskorých popoludňajších hodinách, stále viac ako päťsto domácností.
„Najviac postihnuté boli okresy Ružomberok, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica. Na Liptove konkrétne obce Bobrovec, Kvačany, Liptovský Trnovec, Východná, Pribylina, Partizánska Ľupča, Ľubochňa, Liptovská Lúžna, Malužiná či Liptovská Osada,“ vymenoval Gejdoš.
„Na Horehroní to boli Lučatín, Staré Hory, Harmanec, Motyčky, Donovaly, Jasenie, Lieskovec, Poniky, Hrochoť, Nemecká, Čierny Balog a Mýto pod Ďumbierom,“ objasnil. „Vzhľadom na to, že vo vyššie položených oblastiach na severe stredného Slovenska pretrváva silný vietor, je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú,“ avizoval hovorca.
Výstrahy a upozornenia
Dobrovoľný hasičský zbor Medveďovo v Čiernom Balogu ešte v nedeľu v noci ratoval uviaznuté osobné vozidlá aj linkový autobus na ceste smerom do Sihly. Zablokovali ich tam popadané stromy. S technickou pomocou sa záchranárom tento úsek podarilo sprejazdniť.
Nárazy vetra dosahovali v niektorých oblastiach sto kilometrov za hodinu, na horách mal vietor silu orkánu. Výpadky elektriny potvrdila aj Východoslovenská distribučná s tým, že bez prúdu zostalo v ranných a doobedňajších hodinách takmer 1 200 odberných miest. Najviac zasiahnuté boli obce Závadka, Nálepkovo, Henclová, Juskova Voľa, Stará Voda, Hradisko či Brezovica.Čítajte aj Veľká zmena uviazla na úradoch: Stovky radarov pri cestách nebudú, ich nákup je v nedohľadne
Energetici problémy v spomínaných lokalitách odstránili, no silný vietor pretrvával aj v pondelok. Hydrometeorologický ústav vydal viaceré výstrahy pričom upozorňoval, aby ľudia obmedzili pohyb vonku a neparkovali pod stromami.
Gejdoš potvrdil, že v nedeľu večer sa Stredoslovenskej distribučnej podarilo obnoviť dodávku elektriny pre väčšinu domácností, no počas noci pribudlo niekoľko nových porúch. „Bez elektriny je od pondelkového rána približne šesťsto domácností, väčšina z nich je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota,“ povedal s tým, že energetici intenzívne pracujú na tom, aby všetkým zasiahnutým obyvateľom obnovili dodávku v čo možno najkratšom čase.
Nič dramatické sa nedeje
Starosta Jesenského Gabriel Mihályi v pondelok okolo obeda uviedol, že elektrikári pracujú v ich obci od skorého rána. „Bez prúdu sme od piatej hodiny. V podstate je bez neho celá obec,“ priblížil. „Samozrejme, najhorší vplyv to má na elektrické zariadenia v domácnostiach. Dosť zle to zhášajú tepelné čerpadlá,“ podotkol.
„Firmy majú v takomto prípade nejaké náhradné zdroje – kvôli takýmto výpadkom si to musela zabezpečiť napríklad pekáreň,“ pokračoval starosta. Často však takéto poruchy v obci podľa neho nemávajú – keď k niečomu podobnému dôjde, ide len o lokálne výpadky. „Zasiahnu napríklad iba jednu ulicu,“ poznamenal.
Počasie v Jesenskom vraj nejako extra nevyčíňalo. „Teraz je tu päť stupňov pod nulou. Asi je to teda spôsobené tým, že vedenia už nie sú zvyknuté na mínusové teploty – čiže na tuhšie zimy,“ mieni Mihályi. Skôr to ale podotkol v trochu žartovnom tóne. „Veď v minulosti sme tu mávali aj mínus dvadsať,“ usmial sa. „V ostatných rokoch je to ale na Slovensku miernejšie,“ uzavrel dúfajúc, že do zotmenia ich problém elektrikári vyriešia.
Gejdoš napriek všetkému ubezpečuje, že nič dramatické sa momentálne nedeje. „Ešte sme sa nedostali na úroveň kalamity, toto je len zvýšená poruchovosť. Pre nás toto nie je zas až taká mimoriadna situácia. Keď to porovnám s kalamitami, ktoré sme v minulých rokoch mali počas Vianoc, tak toto je naozaj veľmi mierne,“ dodal.