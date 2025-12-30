Tragédia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi: požiar chatky si vyžiadal dve obete

„V utorok krátko po 3.45 h sme na linke 158 prijali informáciu o požiari záhradnej chatky, ku ktorej došlo na ulici Vápenka v mestskej časti Devínska Nova Ves. Policajná hliadka hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila, pričom na mieste sa nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar hasili,“ priblížil Pecek.
Dodal, že po uhasení požiaru boli vo vnútorných priestoroch chatky nájdené dve značne obhorené telá neznámej totožnosti bez známok života. „Vyšetrovaním okolností, ako aj presných príčin, za ktorých k tejto udalosti došlo, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, pričom zisťovateľ príčin požiaru vylúčil úmyselné cudzie zavinenie,“ ozrejmil.
Doplnil, že polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. „Presné príčiny smrti osôb určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ spresnil. Zároveň vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osôb nachádzajúcich sa na mieste v čase požiaru, aby ich oznámili polícii.