V Bratislave sa konal 34. ročník Silvestrovského behu cez mosty

Posledný deň roka sa v Bratislave konal 34. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Trať mala dĺžku 11,5 kilometra a viedla cez všetkých päť bratislavských mostov, teda Prístavný most, most Apollo, Starý most, Nový most a most Lanfranconi.

31.12.2025 12:01
Beh odštartovali „výstrelom“ zo šampanského o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite, cieľ bol na bežeckom ovále štadióna Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, kde bol zároveň sprievodný program vrátane detských súťaží.

Silvestrovský beh si odbehlo aj 500 španielských vojakov kontingentu NATO alokovaných na Lešti
Štartovalo sa vo vlnách, ktoré zohľadňovali výkonnostné kritériá na základe časov dosiahnutých v minulých ročníkoch uvedených pri registrácii. Časové vlny boli aj vizuálne farebne odlišné a viditeľné na štartových číslach. Meranie času bolo zabezpečené pomocou čipov na zadnej strane štartovacích čísiel. Používať slúchadlá počas behu bolo zakázané a pretekárovi hrozila diskvalifikácia. Súvisí to s bezpečnosťou bežcov a divákov, ako aj na prípadné organizačné usmernenia, zásahy či pokyny organizátorov.

Organizátori očakávali viacero rekordov vrátane počtu účastníkov. Na beh bolo prihlásených viac ako 2200 bežcov z 28 krajín. Zastúpenie mali mať okrem Slovenska aj Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko či Rusko.

