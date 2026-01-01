Pravda Správy Regióny Polícia obvinila Moldavca podozrivého z výbuchu bankomatu a krádeže hotovosti

Polícia obvinila Moldavca podozrivého z výbuchu bankomatu a krádeže hotovosti

Trenčianski krajskí kriminalisti obvinili v súvislosti s výbuchom bankomatu a následnou krádežou finančnej hotovosti Moldavca zo zločinu krádeže.

01.01.2026 19:54
debata

Po predchádzajúcom vyšetrovaní zadržali policajti na diaľničnom odpočívadle v Stupave troch cudzincov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Na základe operatívno-pátracej činnosti sa 29. decembra ráno v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, Pohotovostnými policajnými útvarmi Bratislava a Trenčín a diaľničnou políciou, podarilo zadržať tri podozrivé osoby cudzej štátnej príslušnosti,“ doplnila hovorkyňa s tým, že obvinenie vzniesli jednej osobe.

Obvinenie sa vzťahuje na skutok spáchaný 17. októbra 2025 v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa, kde krádežou finančnej hotovosti vznikla škoda vo výške takmer 40 000 eur a škoda poškodením majetku vo výške viac ako 45 000 eur.

V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony, najmä za účelom objasnenia obdobného skutku výbuchu bankomatu a následnej krádeže finančnej hotovosti v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese.

„Z dôvodu prebiehajúceho trestného konania nie je v tejto chvíli možné poskytnúť viac informácií. Ďalšie informácie poskytneme akonáhle to procesná situácia umožní,“ uzavrela Klenková.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #bankomat
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"