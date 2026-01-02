Pravda Správy Regióny Nedbanlivosť s pyrotechnikou: Hasiči 1. januára zasahovali pri požiari nebytového priestoru v Bratislave

Bratislavskí hasiči vo štvrtok (1. 1.) popoludní zasahovali pri požiari nebytového priestoru v mestskej časti Vajnory. Predbežnou príčinou požiaru bolo nedbanlivostné konanie maloletej osoby s pyrotechnikou.

02.01.2026 13:30
Následkom požiaru vznikla majiteľovi budovy škoda 6000 eur. Nikto sa nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti vychádzalo z jedného z okien dymenie menšieho rozsahu. Zasahujúci hasiči po vykonaní prieskumu vstúpili do budovy cez okno a požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody. Hasiči zároveň vykonali prieskum ďalších priestorov budovy a zadymené priestory prirodzene odvetrali,“ napísali hasiči.

