Nedbanlivosť s pyrotechnikou: Hasiči 1. januára zasahovali pri požiari nebytového priestoru v Bratislave

Následkom požiaru vznikla majiteľovi budovy škoda 6000 eur. Nikto sa nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti vychádzalo z jedného z okien dymenie menšieho rozsahu. Zasahujúci hasiči po vykonaní prieskumu vstúpili do budovy cez okno a požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody. Hasiči zároveň vykonali prieskum ďalších priestorov budovy a zadymené priestory prirodzene odvetrali,“ napísali hasiči.Čítajte viac Pri ohňostroji na námestí v Banskej Bystrici sa zranili dve ženy, prípad preveruje polícia