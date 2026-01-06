Lekári odstránili žene zhubný nádor a zachovali jej plodnosť. Tisíca robotická operácia gynekologického tímu v Rooseveltke potvrdzuje jej líderstvo

Jubilejnú tisícu roboticky asistovanú operáciu pomocou systému da Vinci vykonal tím II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU pri Fakultnej nemocnici F. D Roosevelta v Banskej Bystrici. Stalo sa tak pod vedením prednostu Karola Dókuša. Nemocnica je na tento míľnik mimoriadne hrdá.
„Potvrdzuje líderskú pozíciu banskobystrického centra robotickej chirurgie, ktoré funguje od roku 2011 a slúži aj ako školiace pracovisko,“ zdôraznila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Objasnila, že tisíci výkon absolvovala 29-ročná pacientka z Lučenca, ktorej odborný tím úspešne odstránil zhubný nádor vaječníka a zároveň zachoval jej plodnosť.
Nie je to len číslo
„Tento okamih vnímame ako významný krok v neustálom zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme pacientkám prichádzajúcim do našej nemocnice z celého Slovenska,“ povedal docent Dókuš. „Tisíca robotická operácia nie je len číslo. Je potrebné za ňou vidieť tisíc jedinečných príbehov žien, ktorým sme pomohli prinavrátiť zdravie, poraziť nádorové ochorenie či znovu dať šancu na otehotnenie,“ doplnil.
V rámci robotickej gynekológii v praxi využíva banskobystrické centrum celkovo tri systémy da Vinci, ktoré umožňujú realizovať veľmi náročné výkony s vysokou presnosťou a bezpečnosťou pre pacientku. Zahŕňa to najmä operácie zhubných nádorov tela a krčka maternice, tiež vaječníkov. Ďalej chirurgickú liečbu endometriózy, zvlášť jej hlbokej infiltrujúcej formy, ale aj myómov maternice a sterility.
Pri obzvlášť náročných onkogynekologických výkonoch úspešne spolupracuje tento špičkový tím aj s kolegami z ďalších chirurgických odborov nemocnice – urológmi či chirurgmi. Medzi hlavné výhody roboticky asistovaných operácií u žien patria najmä menšia záťaž operačnej liečby, drobnejšie a estetickejšie jazvy, nižšia pooperačná bolesť a rýchlejšia rekonvalescencia.
Výhodou je, samozrejme, aj kratšia hospitalizácia, ktorá často trvá len jeden až dva dni. Umožňuje to teda rýchly návrat do rodinného aj pracovného života. Nezanedbateľná je tiež minimálna strata krvi a nižšie riziko komplikácií v porovnaní s klasickými otvorenými operáciami.
Svetoví odborníci
Odbornosť a profesionalitu tamojších lekárov otvorene pochvaľujú viaceré pacientky. Zvolenčanka Ľubica vyzdvihuje tiež ich obetavosť, ľudskosť a neúnavnú starostlivosť. „Pre mňa znamenali viac, než sa dá vyjadriť slovami. V najťažších chvíľach mi dali nielen odbornú pomoc, ale aj nádej, podporu a pocit, že na to nie som sama,“ poznamenala. Zároveň poslala banskobystrickým doktorom milý odkaz. „Vaša práca má obrovský zmysel a ja som živým dôkazom, že zachraňujete životy,“ podčiarkla.
Pozitívnymi slovami nešetrí ani Anela. „Bola som v rukách skvelých svetových odborníkov. Môj zdravotný stav po operácii sa výrazne zlepšil. Odo mňa veľké ďakujem," netají spokojnosť. Podobných reakcií je však podstatne viac.
Robotom v Rooseveltke operujú aj tumory pečene, žlčníka či pankreasu. V rámci krajín V4 je tamojšie centrum zamerané na takéto zákroky vyhodnotené ako najlepšie. „Míľnik tisíc robotických gynekologických operácií len potvrdzuje ambíciu nemocnice byť lídrom v zavádzaní inovatívnych, efektívnych a pacientsky orientovaných riešení do starostlivosti o zdravie na Slovensku,“ pripomenula hovorkyňa.
Dôkazom, že v Banskej Bystrici majú naozaj špičku, potvrdzujú tiež ich dvaja proktori – jedným z nich je urológ Jozef Babeľa, ktorý vo Viedni školil lekárov z Veľkej Británie, Talianska aj Francúzska. Zamerané to bolo na robotické odstránenie močového mechúra pre zhubné ochorenie a následne vytvorenie močového mechúra z čriev. Viedol tiež kurz robotickej chirurgie v Barcelone, pričom v tejto oblasti patrí medzi uznávané svetové kapacity.
„Ako jediní v strednej Európe máme tri robotické systémy. V permanencii sú denne, pričom ich životnosť je desať, pätnásť rokov. Urológia u nás dominuje, ročne robíme päťsto výkonov," povedal pred pár mesiacmi denníku Pravda. On sám už má na svojom konte takmer 3-tisíc robotických operácií.
Banskobystrické pracovisko je akreditovaným proktoringovým a observačným centrom pre robotickú chirurgiu v Európe od roku 2021. Okrem doktora Babeľu je ich certifikovaným proktorom tiež uznávaný lekár Ladislav Šinkovič. V ostatných rokoch už vyškolili desiatky chirurgov v Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Českej republike a, samozrejme, na Slovensku. Celkovo v tamljšom centre vykonali už viac ako 6-tisíc operácií.