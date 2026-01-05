Odniesol si desiatky tisíc eur. V Košiciach došlo k ozbrojenému prepadu herne

Polícia sa zaoberá medializovaným prípadom v Košiciach, kde malo dôjsť v pondelok ráno k prepadu herne. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Nateraz môžeme potvrdiť, že polícia sa uvedeným prípadom zaoberá. Momentálne prebiehajú potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ povedala. K udalosti malo dôjsť v Starom Meste.
Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk. Podľa neho neznámy páchateľ zaútočil na pracovníčku herne, pričom mu mala z vrecka vypadnúť zbraň. Páchateľovi mala obsluha vydať desiatky tisíc eur. Následne mal ujsť.
