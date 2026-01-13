V centre Banskej Bystrice sa bežkuje aj sánkuje. Plážové kúpalisko sa zmenilo na areál zimných športov

Obľúbenú banskobystrickú atrakciu zasnežujú a udržujú zamestnanci príspevkovej organizácie mesta Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). Primátor Ján Nosko podčiarkol, že vďaka nim sa toto športovisko teší veľkému záujmu, pričom v prevádzke je momentálne bežkársky okruh a svah na sánkovanie.
„Hneď zrána ich zaplnili nedočkaví bežkári aj rodiny s deťmi. Teší ma, že Banskobystričania aj návštevníci majú možnosť užiť si obľúbené zimné aktivity priamo v centre mesta,“ uviedol Nosko.
Kvalitne upravené
Zasnežovať tam začali pred týždňom – keď konečne udreli silnejšie mrazy. Mínusové teploty umožnili tímu ZAaRES pustiť sa do toho naplno a uplynulý víkend oficiálne spustili prevádzku. „Na ostrý štart čakalo už niekoľko desiatok nedočkavých bežkárov či rodičov s deťmi," potvrdili zamestnanci príspevkovej organizácie.
V prevádzke je už teda svah na sánkovanie, bobovanie, okruh pre bežkárov aj so stopou na klasiku v dĺžke asi 350 metrov, tiež priestor na výučbu bežkovania. Areál je prístupný bezplatne, zadarmo je aj parkovanie. Otváracia doba je od siedmej rána do dvadsiatej večer. Delá už presunuli na veľký okruh – vďaka mrazu sa im počas celého dňa, nepretržite, darí vyrábať veľké množstvo technického snehu.
Prevádzkovatelia pripomenuli, že po zotmení bude celý areál osvetlený. „Takže, nech sa páči užiť si kúsok snehu, zimných radovánok s deťmi, alebo si len tak zašportovať priamo v centre mesta,“ poznamenali s tým, že tento unikátny projekt by nevedeli pripraviť bez finančnej podpory samosprávy. Doplnili, že ich snahu môžu ľudia oceniť aj formou príspevku do dobrovoľnej zbierky.
Viacerí ich prácu pochvaľujú s tým, že je to tam krásne upravené. „Je to na parádu. Keďže Perinbaba nám zatiaľ túto zimu sype sneh trochu skromnejšie, bez tohto špeciálneho areálu by sme si zimné radovánky v meste takto užívať nemohli,“ povedal nám Marián. Zdôraznil, že počas aktuálnych prázdnin nemusí, vďaka tejto vymoženosti, brávať svoje ratolesti za snehom do hôr. „Máme to priamo v meste, takže nie je nutné nikam cestovať,“ uzavrel spokojne.
Takmer dokonalá Čertovica
Tí, ktorí uprednostňujú trasy v prírode, môžu vyraziť aj do širšieho okolia mesta, no s väčšinou z nich to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá. V rámci takzvaných bežkospráv uverejnila aktuálne informácie, v akom stave sa jednotlivé lokality nachádzajú, banskobystrická Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR). Napriek tomu, že snehu zatiaľ napadlo len málo však verí, že ten správny začiatok je už tu.
Obce Králiky a Kordíky sú od mesta pod Urpínom vzdialené len kúsok, ale úplne ideálne to tam nie je. „Kordícka zvážnica aj trasa na Tablu sú prejazdné, no podmienky veľmi premenlivé. Sneh je nerovnomerne rozložený – miestami ho je viac, inde menej a lokálne trčia kamene,“ priblížila KOCR. „Pozitívnou správou je, že padnuté stromy boli odstránené,“ podotkla s tým, že tam odporúča staršie bežky a zvýšenú opatrnosť najmä v zjazdoch. Podobné je to na Tajovskej a Králickej zvážnici. Smerom na hrebeň môžu byť miestami lepšie podmienky, no stále veľmi premenlivé.
Na Skalke pri Kremnici je to v okolí štadióna, ktorý je východiskom tamojších bežeckých tratí, lepšie. Z väčších okruhov je skútrom upravený len hrebeň Skalka – Kordícke sedlo. „Aj tam však platí, že niekde je to super, inde vyfúkané až na podklad,“ upozorňuje KOCR.
V Šachtičkách pri Banskej Bystrici napadlo len do deväť centimetrov snehu, pod stromami ho je maximálne do päť centimetrov. Bežkovanie tam preto neodporúčajú – hrebeň je neprejazdný, dolná asfaltka len s veľmi obmedzenými podmienkami. Na plnohodnotnú úpravu je potrebných minimálne ďalších dvadsať centimetrov snehu.
Slabé a nestabilné podmienky sú v Lome nad Rimavicou v breznianskom okrese, ale dobré správy prichádzajú z Čertovice. „Jemné prplenie cez Silvestra a menej vetra zabezpečilo, že máme konečne poriadne trate,“ tešia sa nadšenci, ktorí ich upravujú. Zároveň lákajú na čerstvý, mrazivý a utlačený prašan. „Žiaden ľad, žiadna tráva a skaly. Síce s obmedzenou technikou, no máme upravené k dokonalosti. No ok, je to tak na osemdesiat percent,“ podotkli odľahčene. Doplnili, že Čertovická trasa je bez obmedzení, Jarabská po bunky je na tom výborne a Líščí okruh je upravený po útulňu.